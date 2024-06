Barreja aquest ingredient amb la crema Nivea: els resultats seran impressionants

El pas dels anys s'acaba reflectint a la pell. Fer-ne una bona cura és essencial per mantenir-nos joves; però, i si ho has provat tot i no trobes el remei? En aquest article et duem un truc increïble: només necessitaràs utilitzar una crema de tota la vida i afegir-li un ingredient natural; els seus efectes et sorprendran!

És per això que moltes persones recorren a trucs o remeis naturals, siguin aplicats de manera directa o bé combinats amb altres productes. I aquí és on entra la mel, un ingredient que, gràcies a les seves propietats, és usada per a tota mena de casos.

Components de la mel

La mel té una gran varietat d'efectes cosmètics per les seves propietats naturals. Aquests en són alguns:

Hidratant : la mel és un humectant natural, el que significa que atrau i reté la humitat a la pell. Això ajuda a mantenir la pell hidratada i suau.

: la mel és un humectant natural, el que significa que Això ajuda a Antibacterià i antiinflamatori: conté propietats antibacterianes i antiinflamatòries que poden ajudar a reduir l'acne i calmar la pell irritada.

conté propietats antibacterianes i antiinflamatòries que poden Antioxidant : és rica en àcid glucònic i aminoàcids, que ajuden a reparar els danys i poden alentir el procés d'envelliment de la pell.

: és rica en àcid glucònic i aminoàcids, que Exfoliant natural: la mel pot actuar com un exfoliant suau, ajudant a eliminar les cèl·lules mortes de la pell i deixant una pell més brillant i suau.

la mel pot actuar com un exfoliant suau, Cicatritza les ferides: promou la cicatrització de ferides i cremades lleus a causa de les seves propietats antimicrobianes i la seva capacitat per mantenir un ambient humit a la ferida.

promou la cicatrització de ferides i cremades lleus a causa de les seves propietats antimicrobianes i la seva capacitat per mantenir un ambient humit a la ferida. Aclareix la teva pell : pot ajudar a aclarir les taques fosques i la hiperpigmentació a causa de les propietats antioxidants i antiinflamatòries.

: pot ajudar a aclarir les taques fosques i la hiperpigmentació a causa de les propietats antioxidants i antiinflamatòries. Condicionador capil·lar: als cabells, la mel pot usar-se com a condicionador natural, proporcionant brillantor i suavitat , a més d'ajudar a mantenir la humitat.

als cabells, la mel pot usar-se com a condicionador natural, , a més d'ajudar a mantenir la humitat. Millora de la textura de la pell: ajuda a millorar la textura de la pell, fent-la més suau i llisa, gràcies a la seva capacitat per promoure la regeneració cel·lular.

Barreja mel amb Nivea: els resultats et deixaran bocabadat / Arxiu

Nivea amb mel

Per preparar la barreja, només necessitem una cullerada de crema Nivea (la clàssica del pot blau) i una cullerada de mel líquida. Opcionalment, podem afegir una petita quantitat de vitamina E, un excel·lent ingredient per potenciar els efectes antienvelliment de la barreja, o també un gel de fulla d'àloe.

Amb aquests ingredients farem una barreja que aplicarem amb massatges circulars sobre el rostre prèviament net, per afavorir la circulació i el procés. Deixarem actuar durant 30 minuts i retirarem amb el nostre procediment habitual.

La combinació de mel, vitamina E i la crema hidratant facial Nivea ofereix una sèrie de beneficis únics per a la pell, ajudant a combatre des de les taques més indesitjades fins a les arrugues més profundes.