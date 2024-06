El truc per netejar l'esponja de bany al microones

A l'hora de dutxar-nos l'ús de l'esponja és fonamental. Gràcies a aquest utensili podem netejar totes les parts del nostre cos amb delicadesa i d'una forma eficaç. Tot i això, després de cada ús l'hem de netejar curosament per tal d'eliminar la brutícia i el sabó que s'hi pot quedar. Per a fer-ho tenim diverses tàctiques. Aquí t'ensenyarem a fer-ho amb el microones.

Les esponges de bany també són un brou de cultiu per als bacteris i els fongs, si no es cuiden adequadament. Si no es netegen i es mantenen correctament, les esponges de bany poden allotjar una gran quantitat de microorganismes que poden ser perjudicials per a la nostra salut.

Com fer servir les esponges de bany de forma correcta?

Per aprofitar al màxim les propietats netejadores de la teva esponja de bany i evitar la proliferació de bacteris, és important utilitzar-la de manera correcta.

Abans de fer-la servir:

Humiteja l'esponja amb aigua tèbia abans d'usar-la. Això farà que l'esponja s'estovi i sigui més fàcil d'usar.

Això farà que l'esponja s'estovi i sigui més fàcil d'usar. Aplica sabó a l'esponja i frega-la sobre la pell amb moviments circulars. Utilitza la quantitat de sabó necessària per generar escuma i netejar la pell de manera eficaç.

Després de fer-la servir:

Esbandeix l'esponja amb aigua neta després de cada ús. Això eliminarà les restes de sabó i brutícia que puguin quedar a l'esponja.

Això eliminarà les restes de sabó i brutícia que puguin quedar a l'esponja. Escorre bé l'esponja i deixa-la assecar a l'aire lliure. No la deixis en un lloc humit, ja que això podria afavorir la proliferació de microorganismes.

Com netejar correctament l'esponja de bany / freepik

Neteja de les esponges de bany

Per mantenir les esponges de bany netes i lliures de bacteris, és fonamental seguir una rutina de neteja i manteniment adequat. El primer que has de saber és que és molt important fer una neteja diària o, almenys, després de cada ús. Per això, has d'esbandir la teva esponja amb aigua calenta després d'usar-la. A més, un cop per setmana, posa l'esponja en remull en una solució d'aigua calenta i vinagre blanc durant 30 minuts. El vinagre blanc és un desinfectant natural que ajudarà a eliminar els bacteris i els fongs.

Truc del microones per desinfectar l'esponja

Si no tens temps per preparar una solució d'aigua i vinagre, o si vols una desinfecció més profunda, pots desinfectar la teva esponja de bany al microones. Per això, segueix aquests passos:

Humiteja l'esponja amb aigua

Col·loca l'esponja en un recipient apte per a microones

Escalfa l'esponja al microones durant 30 segons a màxima potència

Deixa refredar l'esponja abans d'utilitzar-la

No serveix de res desinfectar les esponges del bany, si no les guardem en un lloc sec i ventilat, ja que la humitat afavoreix la proliferació de bacteris i fongs.

Tot i que és fonamental mantenir les esponges del bany netes, cal tenir clar que les esponges es deterioren i perden la capacitat de neteja a causa de l'ús. Per aquest motiu, cal substituir-les cada tres o quatre mesos. Tot i això, si notes que l'esponja de bany té una olor desagradable, ha arribat el moment de substituir-la per una de nova.