Digues adéu a les esquitxades a les rajoles de la cuina: l'invent perfecte d'Ikea

Sabem que t'agraden els estris de cuina útils i pràctics, aquells que t'ajuden a fer més amè cuinar i no haver-te de passar hores netejant després. I per això constantment rastregem les webs de les principals botigues d'utensilis i mobiliari i avui hem trobat un artilugi d'Ikea que et canviarà la vida: l'estri que et permetrà dir adéu a les esquitxades a les rajoles de la cuina.

Antiesquitxades per a paelles: costa menys de 5 euros

Probablement estiguis cansat d'haver de netejar de les rajoeles esquitxades d'oli, tomàquet, ceba i tot allò imaginable i inimaginable que poses a la paella i salta, explota i ho empastifa tot. Aquestes taques costa fer-les marxar i, a més, poden malmetre els mobles més propers.

Per això, Ikea ha dissenyat i ven una pantalla antiesquitxades, apta per a olles i paelles antiadherents o de tota mena amb fins a 32 cm de diàmetre. Es diu KLOCKREN i només cal que la col·loqus sobre la paella o l'olla per notar-ne els efectes immediatament. En no ser una tapa completament tancada, el vapor no s'acumula a dins i no afectarà a la recepta.

Fabricada en alumini, el seu pes és tan lleuger que no suposa cap molèstia fer-la servir en el teu dia a dia. A més, es pot guardar a qualsevol calaix o penjar-la a la paret gràcies al seu enganxament incorporat. I per rentar-la únicament necessites el rentaplats. El preu? Només 4,99 euros!