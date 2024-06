El microscopi posa fi al debat: dormir amb mitjons no és bo

Dormir amb mitjons és un hàbit més popular del que sembla, encara que poca gent l'admet públicament. Perquè fer-ho és poc sensual, per molt que abrigar-se els peus en el llit ajudi a regular la temperatura corporal. No obstant això, una investigació sobre l'assumpte conclou que dormir amb mitjons, sobretot si són els mateixos que t'has calçat durant el dia, no només és antihigiènic, sinó que pot implicar seriosos problemes de salut.

L'estudi en qüestió va preguntar a les 1.017 persones enquestades quantes d'elles dormien amb mitjons. Unes 183 (un 18%) van admetre que tenien aquest costum. I només el 30% dels quals s'abriguen els peus quan van a dormir es canvia els mitjons abans de ficar-se al llit. A partir d'aquí, la recerca de l'empresa britànica 'Mattressnextday' va agafar mostres de les peces dels participants. En concret, dels mitjons que s'havien posat durant 16 hores: des de les set del matí a les 23 hores.

Bacteris en la meitat dels mitjons examinats

Les anàlisis del laboratori van mostrar que la meitat de les peces contenien bacteris. Hi havia moltes, però en la majoria de casos era el mateix patogen, considerat com a "oportunista en humans" pels científics. Es tracta del bacteri 'Pseudomonas aeruginosa', que sol trobar-se a terra. Fins i tot en les "paneroles i en excrements", puntualitza l'estudi.

El reguitzell d'infeccions que pot provocar aquest patogen és llarga, sobretot en persones immunodeprimides: pulmonars, de tracte urinari, òssies i fins i tot de les vàlvules cardíaques. Les malalties no acaben aquí, ja que també està relacionat amb erupcions cutànies, malalties de les vies urinàries i respiratòries i fins i tot pneumònia. El peu d'atleta també és un problema per a les persones que utilitzen els mateixos mitjons suosos amb els quals han caminat tot el dia abans de ficar-se al llit.

La 'Pseudomonas aeruginosa' es propaga fàcilment i, a sobre, és molt resistent, per la qual cosa l'estudi avisa que "en utilitzar en el llit els mateixos mitjons que has portat tot el dia, podries estar traslladant els bacteris al lloc on dorms, i recorda que passes un terç de vida en el llit".