Aquest econòmic suplement està de moda pels seus múltiples beneficis

La cúrcuma, coneguda científicament com Curcuma longa, ha estat venerada durant segles en la medicina tradicional de l'Índia, coneguda com Ayurveda, i en la medicina tradicional xinesa.

Aquest rizoma de vibrant color groc no sols s'ha utilitzat com a espècia culinària, sinó també com a remei medicinal. Aquí explorem les seves propietats i com pot contribuir a un estil de vida saludable.

Propietats i composició

El principal compost actiu de la cúrcuma és la curcumina, un polifenol que posseeix potents propietats antiinflamatòries i antioxidants. La curcumina constitueix aproximadament el 3-5% del pes de la cúrcuma i és responsable del seu característic color groc.

Beneficis per a la salut