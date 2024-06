El mètode japonès contra les picades de mosquit

Ja ha arribat l'època dels insectes i en especial, dels mosquits. Quan arriba la calor, aquests insectes surten a buscar menjar i ens deixen la pell plena de picades. Potser tens sort i no ets dels que els piquen, però, i si ets una de les seves víctimes? Per tal d'evitar les picades, podem posar mosquiteres, esprais, obrir menys les finestres, anar amb compte amb l'aigua estancada... Solucions n'hi ha un munt, però, si ho has provat, i, tot i això, no funciona, no t'alarmis.

Si veus com els mosquits et deixen ben foradat a l'estiu i cap dels mètodes que utilitzes són suficients per desfer-te'n, potser has de provar un mètode japonès que és infal·lible per eliminar-los per sempre i evitar les molèsties picades. Es diun katori senko (o mosquito Coil)

El mètode japonès per evitar les picades de mosquit

Els japonesos fan servir el katori senko, que, resumint-ho, és una barra d'encens en forma d'espiral que es fixa en un soport perquè cremi bé i a la que se li afegeix substàncies per allunyar els mosquits. Generalment està compost d'una pasta seca de pols de piretre.

Evita les seves picades / Jcomp/Freepik

El rotllo o bobina del katori senko queda suspès a l'aire i expulsa fum repel·lent de mosquits. Té una durada d'entre unes 7 i 12 hores i deixa la casa lliure d'aquests molestos insectes.

Els repel·lents en espiral són molt utilitzats a Àsia, Àfrica, Austràlia i Amèrica del Sud. Aquest invent, però, ve del Japó, on històriament el piretre en pols era barrejat amb serradures i cremat per repel·lir mosquits. A caball dels segles XIX i XX, el comerciant Eiichiro Ueyama feia servir palets d'encens barrejats amb midó en pols, closca seca polvoritzada de taronja i pols de piretre, el qual trigava uns 40 minuts a consumir-se. El 1895, la seva dona Yuki va proposar fer els pals més gruixuts i més llargs, i arrissats en espirals, per fer-los durar més temps.

Trobar remei a les picades de mosquit no és fàcil / freepik

El 1902, després d'una sèrie de proves i errors, va aconseguir l'efecte d'encens cremat en forma espiral. El mètode comprenia un conjunt de barres gruixudes d'una longitud determinada per després enrotllar-les manualment. Aquest mètode es va utilitzar fins al 1957, quan la producció en massa va ser possible per la industrialització del procés.

Després de la Segona Guerra Mundial, la seva companyia, Dainihon Jochugiku Co Ltd, va establir una joint-venture a diversos països, incloent la Xina i Tailàndia, per produir productes repel·lents de mosquits dissenyats per funcionar en les condicions ambientals locals.