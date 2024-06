Rituals místics de la nit de Sant Joan per fer a casa

Per alguns, la nit més màgica de l’any és la vigília de Reis. En canvi, d’altres s’estimen més la revetlla de Sant Joan. La nit del 23 de juny combina les antigues festes paganes que donen la benvinguda al solstici d’estiu, que dona pas a nombroses festes i celebracions que reuneixen la població, i és la prèvia a la festa cristiana pel naixement de Sant Joan Baptista. Després de segles de celebració, Sant Joan és sinònim de rituals, creences i supersticions, tots ells embolicats en un halo de mística amb l’objectiu de deixar enrere tot allò dolent i començar l’estiu amb sort i energia positiva. Hi ha desenes de ritus per aquesta nit especial, molts sense haver de sortir de casa.

Més enllà de les supersticions que envolten la nit més curta de l’any, que aquest 2023 no cau el 23 de juny, sinó aquest dimecres 21, hi ha rituals de tota mena, però gairebé tots tenen la mateixa finalitat: atraure la bona sort. Per aconseguir-ho, els més populars són saltar una foguera o banyar-se al mar a mitjanit.

N’hi ha alguns de més elaborats, com el ritual de la clara d’ou o el de la fulla de llorer, associada a la protecció i la purificació, i d’altres de més fàcils de fer. És el cas del costum d’escriure en un paper els desitjos i pensaments negatius i cremar-lo perquè es compleixi. Perquè el foc, juntament amb l’aigua, són els elements de Sant Joan.

Més enllà de la sort: atraure la salut i l’amor

Hi ha més tradicions que es poden fer des de casa, si vols evitar la massificació de les revetlles a la platja o de les fogueres, o evitar el soroll dels petards. A més, algunes van més enllà d’atraure la sort. Un ritu fàcil és rentar-se la cara a mitjanit. Sigui amb aigua de mar o amb algunes herbes, a poder ser un pom de Sant Joan, la dita diu que la persona conservarà la salut i la bellesa tot l’any.

Trobar l’amor amb dues espelmes

Si el que vols reforçar en el solstici d’estiu és l’amor, la pràctica consisteix a encendre dues espelmes vermelles, escriure el nom de la persona estimada en un paper i guardar-lo sota el coixí juntament amb la cera freda de les espelmes consumides. Si no tens cap persona, el ritu es pot fer igualment. En aquest cas, escriu «ànima bessona» per poder trobar l’amor.

Tres desitjos amb encens: del foc a l’aigua

Un altre dels rituals més místics és el de l’encens. Del foc a l’aigua, primer encén l’espelma i, amb aquesta, la barreta de resina aromàtica vegetal que més t’agradi. Agafa tres papers blancs i escriu un desig en cada un. Doblega cada paper i crema’ls un per un amb la flama de l’espelma.

Després, deixa l’espelma a terra, salta per sobre tres vegades i deixa que es consumeixi amb l’encens. Finalment, tira al mar, al riu o a l’aigua corrent les restes de l’espelma, la cendra del paper i l’encens. La creença diu que aquests tres desitjos es compliran durant els pròxims 12 mesos.