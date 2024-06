Aquest nom de nena només el tenen 5 persones a tot Catalunya

Gràcies a l'Institut Nacional d'Estadística (INE) podem conèixer curiositats sobre els noms que es fan servir i la seva freqüència. Aquest organisme recopila totes les dades relatives als noms i elabora diferents estadístiques que es tradueixen com una mena de símbol cultural i de moda al nostre país.

Tlay, el nom d'origen àrab molt poc habitual a Catalunya

Coneixes alguna nena o dona que es digui Tlay? És un nom molt poc comú a Catalunya, on només hi ha 5 persones que es diuen així. Es tracta d'un nom d'origen àrab i qui el porta ho sol fer per arrelament familiar, mantenint viu el nom generació rere generació.