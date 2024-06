Coneix l’únic mètode per eliminar les taques difícils dels ‘tuppers’

Les carmanyoles o ‘tuppers’ són recipients realment útils en el nostre dia a dia, ja que permeten emmagatzemar menjars per a la seva posterior ingesta, ja sigui a la nostra llar o fora d’ella. No obstant, aquest avantatge es pot tornar en contra nostre i presentar una dificultat afegida a l’hora de netejar les restes de menjar, que a mesura que passa el temps són més difícils de retirar.

Si bé és cert que el material d’aquests estris influeix en el tipus de rentat a què poden ser sotmesos, hi ha una sèrie de remeis i ingredients casolans que es poden utilitzar indistintament per deixar com nova qualsevol carmanyola.

Quatre ingredients

Hi ha fins a quatre ingredients diferents, tots habituals a la nostra cuina, per deixar impol·luts els ‘tuppers’. Per començar, el bicarbonat de sodi és una solució ideal tant per netejar com per desinfectar. Simplement per amb aigua temperada i una cullerada d’aquest producte aconseguiràs retirar qualsevol taca sense haver de fregar gaire, n’hi haurà prou amb deixar-lo actuar durant unes hores i esbandir-lo. Una altra alternativa, també molt utilitzada en les tasques de neteja, és el vinagre blanc. Submergeix el recipient en una barreja homogènia d’aigua i vinagre, deixa’l reposar uns minuts i, a continuació, esbandeix-lo amb aigua i sabó de rentaplats.

Si volem optar per remeis menys accessibles però més contundents, existeix el que es coneix com a borrador mágico: un producte disponible en alguns supermercats que és compost d'escuma de melamina, la qual s’encarrega de blanquejar qualsevol superfície. Així doncs, mullant una esponja amb aquest líquid i fregant les taques per després esbandir el ‘tupper’ aconseguiràs que aquest quedi com nou. Un altre ingredient no tan utilitzat com els dos primers és el suc de llimona, les propietats blanquejants del qual doten la carmanyola del seu color original. Talla una llimona per la meitat, frega la polpa per les parets del recipient i, una vegada sec, neteja’l amb sabó.