El perill de posar les paelles al forn

La falta d'espai a la cuina és un dels problemes més comuns. A més, si volem cuinar bé necessitem tenir diversos estris; però, a on els guardem? Així doncs, sovint, moltes persones utilitzen l'espai del forn per guardar les paelles. I això té un raonament lògic: i és que el forn si no s'utilitza està desaprofitat. Però, sabies que aquesta pràctica et pot portar diversos problemes?

A més, tant paelles com olles o altres elements d'aquesta índole solen ocupar molt d'espai, els guardem al lloc que els guardem, per la qual cosa sembla que matem dos ocells d'un tret.

Tot i això, i sense saber-ho, totes aquestes persones que estan realitzant aquesta pràctica podrien estar danyant el seu forn per sempre. El forn està dissenyat per cuinar aliments, no per emmagatzemar objectes i ser utilitzat com a armari o calaix.

Les conseqüències de guardar les paelles al forn

El problema principal són les parets del forn. Per molta cura que tinguem, és inevitable que moltes vegades acabem fregant-les i danyant-les. A més, el sol fet d'introduir i retirar objectes ja altera l'activitat principal de l'aparell i podria obligar-nos a fer reparacions pel seu mal ús.

El forn es pot fer malbé si el fem servir per emmagatzemar estris de cuina / freepik

Una de les reparacions que ens pot obligar a fer és la reparació de la porta. Si la trenquem, el forn queda completament inutilitzat i haurem de costejar un arranjament d'un preu elevat.

A més, els productes de plàstic que introduïm poden desprendre petites tires que són destructives per a les parets i que provocarien un augment del consum d'energia.

Altres materials perillosos que no hem d'introduir al forn són el paper i el cartó, ja que són productes altament inflamables i que podrien provocar un greu incendi al forn.