Ritual de Sant Joan per atraure diners

Sant Joan és una festivitat màgica associada a l’arribada del solstici d’estiu i que se celebra especialment a Catalunya, les Balears i el País Valencià, però també en altres parts d’Espanya, com Galícia, Astúries i Navarra.

És una nit associada a la màgia que es presta a tota mena de rituals: per atraure l’amor, la sort, els diners... Si estàs interessat a fer un ritual per atraure diners durant aquesta festivitat, necessites una espelma verda o daurada (que s’associa a l’abundància i la prosperitat), encens de canyella o sàndal, una moneda de curs legal, paper i bolígraf i una petita bossa o sac de tela.

Lloc tranquil

Amb aquests ‘ingredients’, el primer que s’ha de fer és trobar un lloc tranquil on puguis fer el ritual sense interrupcions i encendre l’encens per purificar l’ambient.

Després d’això, convé encendre l’espelma i escriure en el paper alguna cosa relacionada amb els diners i la prosperitat. Funciona més bé si en lloc de escriure-hi impossibles com «que em toqui la loteria» s’hi escriuen coses més tangibles com «aconseguir un ascens» o «aconseguir una feina més ben pagada». El paper es col·loca a sota de la moneda i, amb aquest mateix material, l'has d'embolicar.

En lloc segur

El paquet resultant es fica dins del sac o la bossa i es guarda en un lloc segur on el tinguis a mà i que estigui relacionat amb els diners, com la cartera o el lloc on guardis joies i/o rellotges. Finalment, s’ha de deixar que l’espelma es consumeixi per complet.