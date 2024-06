Ritual de la clara d’ou per a la nit de Sant Joan

La nit de Sant Joan és una data que molta gent té marca al calendari perquè popularment s'ha considerat com un bon moment per fer rituals i tradicions per intentar atraure la bona sort. Seguint creences encestrals, banyar-se al mar o cremar els mals auguris a la foguera són algunes de les tradicions que se solen fer la nit del 23 al 24 de juny per desfer-se d'allò dolent que ens envolta i atraure energia positiva.

Les fogueres són el centre dels rituals per a la nit de Sant Joan, però també s’utilitzen des de flors o herbes per purificar i hi ha, fins i tot, qui col·loca patates sota el coixí per saber si s’acosten temps favorables.

D'entre totes aquestes creences i rituals, m'hi ha un que té la clara de l’ou com a protagonista. Serveix per netejar les males energies la nit de Sant Joan. Els ingredients que es necessiten són: un ou, un got amb aigua i una mica de sal. També es pot substituir l’aigua i la sal per aigua marina. I és important que la persona que segueix aquesta tradició vagi vestida d’una manera específica: amb roba blanca o clara.

A partir de la mitjanit (és a dir, el dia de Sant Joan) s’ha de trencar un ou, separar-ne el rovell, llançar-ne la clara en un got d’aigua marina o aigua amb sal i col·locar-lo a la finestra del dormitori. Després de seguir aquests passos, es demana un desig. Al matí següent, del dia 24 de juny, s’enterra la barreja, o el que en quedi, en un jardí o en un test.

Existeix una altra versió d’aquest ritual amb ou, tot i que la dinàmica és la mateixa: col·locar el got d’aigua amb la clara de l’ou a mitjanit al costat de la finestra, però, a trenc d’alba del dia 24, cal fixar-se en com es troba la clara de l’ou. Si ha format fils que es projecten fins a la part superior del got, significa que l’any serà molt fructífer. Si, per contra, la clara es queda dipositada al fons del got, s’haurà d’enterrar l’ou en un lloc on hi hagi una planta de fulla perenne per acabar amb les energies negatives.