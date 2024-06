Ritual amb flors per a la nit de Sant Joan

S’acosta la considerada com a nit més curta de l’any i també la més màgica de totes. La nit de Sant Joan evoca llegendes, rituals i tradicions de tot tipus: des de banyar-se al mar fins a cremar els desitjos en una foguera per deixar enrere tot allò vell i dolent i atraure energia positiva i bona sort.

Per a molts, el 23 de juny és una data en la qual el sentit d’inici, de canvi o de renovació és més explícit i es fan rituals de purificació mitjançant el foc o a través d’altres elements de la natura com herbes, flors i plantes.

Per exemple, hi ha el ritual de les herbes de Sant Joan, una tradició gallega que ha anat passant de generació en generació. Consisteix a reunir set herbes diferents amb què fer un ram i deixar-les tota la nit a la rosada ficades amb aigua provinentde set fonts diferents. Es diu que aquest ritual serveix per foragitar les enveges, el mal d’ull i els mals esperits.

És al matí següent, el dia de Sant Joan (24 de juny), quan l’aigua en què s’han posat les herbes s’utilitza per rentar-se la cara com a ritual de purificació i, també, de bellesa. El ram es pot guardar a casa per cremar-lo l’any següent.

Les set herbes de Sant Joan

Són molts els llocs de Galícia –i, de mica en mica, d’altres parts d’Espanya– on es realitza aquest ritual i nombroses les varietats d’herbes que s’utilitzen. El següent llistat inclou les més típiques i comunes, però no és tan important el tipus de planta que es fa servir per a aquesta tradició com el nombre de plantes que contingui: han de ser set.

Herba de Sant Joan o Hipèric

Falguera mascle.

Fonoll.

Marialluïsa.

Malva.

Romaní.

Bàlec.

Plantes i flors protagonistes

A part del ram de Sant Joan, hi ha més rituals en els quals les flors són protagonistes. Un d’ells consisteix que, si durant la vigília de la nit del 23 de juny –és a dir, el dia 22–, es planta una hortènsia en un test i es demana un desig, aquest es complirà si la planta floreix.

Una altra manera que els desitjos es facin realitat és dormir la nit del dia 23 amb vesc sota el coixí o una branca d’heura comuna i, al costat, un paper en blanc amb un desig. L’endemà s’encén una espelma i crema el paper; la cera que hagi quedat de l’espelma s’enterra junt amb el vesc o l’heura perquè els desitjos es compleixin.

Finalment, si el que es busca és atraure l’amor i la riquesa, la planta idònia és el trèvol. Se n’ha de buscar un durant la nit de Sant Joan i tenir en compte el següent: un de dues fulles atraurà un amant. Si és de tres servirà d’amulet, de quatre proporcionarà diners i amor i si és de cinc serà un imant per a les riqueses.