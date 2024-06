Quan comprem sabates, sovint ens solen fer mal als peus. Aquestes, s'han d'adaptar al nostre peu, tot i ser la nostra talla. Per això és molt freqüent que ens apareguin certes ferides al poc de dur-les o que tinguem molèsties. Quan es donin, ja estarà el problema resolt. Tot i això, mentrestant, els nostres peus ho passen malament. En aquest article et descobrirem un truc per tal d'evitar aquest procés i que es donin ràpidament, evitant possibles danys a la teva pell.

A les xarxes socials podem trobar trucs per a tot, fins i tot per estovar les teves sabatilles i que s'adaptin perfectament al teu peu sense haver de fer grans caminades i que acabis amb ferides als peus. I, l'únic que necessitaràs serà un microones.

El truc del microones per donar de si les sabates noves

L'influencer @andywaak ha compartit el seu truc per fer que les sabatilles es tornin còmodes en només 15 segons, això sí, si no tenen res de metall perquè si no pot explotar el microones.

"Poseu-les 15 segons el microones a màxima potència i les traieu. Us les proveu i si veieu que no ha servit, poseu-les 15 segons més", aconsella. Aquest és un truc infal·lible per a totes aquestes sabates que ens queden petites o resulten incòmodes durant els primers dies.