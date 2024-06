Descongelar pa: el truc de restaurant perquè quedi com acabat de treure del forn

Després de les fruites i les verdures, el pa és un dels principals productes més consumits en el dia a dia. Per això, molts opten per congelar el pa quan en sobra a la taula. Això sí, cal tenir molt clar com descongelar-lo perquè sigui tan deliciós com el primer dia.

Descongelar el pa de manera natural

Si no tens forn o microones, pots deixar el pa perquè es descongeli de manera natural. Tanmateix, la descongelació portarà més temps que les altres dues tècniques. Per tant, és millor planificar i treure el pa amb temps. Deixeu passar una mitjana de 30 minuts per a una baguet o llesques de pa. N’hi ha prou a deixar el pa sobre un drap net i ja està.

Al forn

Per descongelar el pa al forn només necessites 15 minuts. Preescalfa el forn a 200°C. Col·loca la baguet en una safata de forn i poseu-lo durant 5 minuts. A continuació, apagueu-lo i deixeu el pa a dins durant 5 minuts. Després, retireu la baguet i deixeu-la reposar 5 minuts més abans de menjar-la.

Al microones

Aquesta és la manera més ràpida de descongelar el pa. No estarà tan cruixent com al forn o amb la descongelació natural i pot estar una mica tou. Però aquesta tècnica és ideal per a aquells que no tenen temps per perdre. Embolica la baguet o el tros de pa en un drap net i humit o en un tovalló de paper i fica'l al microones en un plat. Escalfa'l durant 15 segons. A continuació, recorda comprovar que el pa s’ha descongelat. Si és necessari, i depenent del microones, afegeix 15 segons més.