Els 8 consells per aconseguir cuinar amb l'airfryer sense embrutar

Cada vegada hi ha més cuines que disposen d'una fregidora d'aire i és que aquest aparell fa que la nostra alimentació sigui molt més saludable. Cuinar saludablement s'ha tornat un indispensable del segle XXI, i per això aquests aparells cada vegada tenen més èxit. Però, saps com netejar-la correctament? I que pots fer per evitar les taques i així haver de necessitar menys temps per a la seva neteja? Descobreix els trucs per no embrutar tan fàcilment la fregida d'aire.

Amb els següents trucs podràs mantenir l'airfryer sempre neta sense necessitat de netejar-la.

Trucs per no tacar l'airfryer

1. Fes servir paper d'alumini

Col·locar paper pergamí o paper d'alumini a la base de la cistella de la fregidora pot ajudar-te a evitar que els aliments i el greix s'adhereixin a les superfícies. Aquí hi ha alguns suggeriments:

Paper pergamí: Utilitzeu paper pergamí perforat pe r permetre una circulació adequada de l'aire. Pots comprar papers pergamins preperforatius o fer forats al paper tu mateix.

Utilitzeu paper pergamí perforat pe Pots comprar papers pergamins preperforatius o fer forats al paper tu mateix. Paper d'alumini: El paper d'alumini també pot ser útil, però assegureu-vos de no bloquejar completament el flux d'aire. Forma una petita safata amb paper d'alumini i perfora alguns forats per mantenir l'eficiència de cocció.

2. Cobreix els aliments amb oli moderadament

L'ús excessiu d'oli pot causar esquitxades i acumulació de greix a la fregidora d'aire. Per minimitzar això:

Oli en esprai: Fes servir un esprai d'oli per aplicar una capa lleugera i uniforme d'oli sobre els aliments .

Fes servir un esprai d'oli per Brotxa de cuina: Si no tens un esprai, fes servir una brotxa de cuina per aplicar l'oli amb moderació.

3. Utilitza revestiments de silicona

Hi ha revestiments de silicona específicament dissenyats per a fregidores d'aire. Aquests són reutilitzables, fàcils de netejar i ajuden a mantenir la cistella de la fregidora lliure de residus:

Tapetes de silicona: Col·loca una taula de silicona a la base de la cistella per evitar que els aliments s'enganxin.

Col·loca una taula de silicona a la base de la cistella per Motlles de silicona: Utilitza motlles de silicona per cuinar aliments com muffins, quiches o qualsevol altre plat que pugui vessar líquids o greix.

4. Evita omplir la cistella

Sobrecarregar la cistella de la fregidora pot portar a una cocció desigual i que els aliments s'adhereixin a les parets de la cistella:

Cuina en lots: Cuina en lots més petits per assegurar una circulació adequada de l'aire i evitar que els aliments s'amunteguin .

Cuina en lots més petits per . Agita o volteja: Agita o volteja els aliments a la meitat de la cocció per assegurar una cocció uniforme i prevenir que s'enganxin.

5. Col·loca una safata de degoteig

Col·locar una safata de degoteig a la part inferior de la fregidora d'aire pot capturar qualsevol greix o líquid que s'escapi dels aliments:

Safata de degoteig: Fes servir una safata de degoteig d'alumini d'un sol ús o una safata de silicona per recollir els degoteigs i evitar que embrutin la base de la fregidora.

6. Fes servir graelles

Cuinar aliments sobre graelles pot ajudar a reduir la quantitat de greix i residus que arriben a la base de la cistella:

Graelles elevades: Col·loca els aliments sobre graelles elevades per permetre que el greix degoti i es capturi a la base revestida de la cistella.

7. Neteja immediatament després d'usar

Si segueixes els passos anteriors i encara queden residus, una neteja immediata pot evitar l'acumulació de brutícia i greix:

Neteja immediata: Després de cada ús, espera que la fregidora es refredi una mica i neteja les superfícies amb un drap humit i detergent suau.

Després de cada ús, espera que la fregidora es refredi una mica i Remull: Si hi ha residus persistents, remulla la cistella i els accessoris en aigua calenta amb sabó durant uns minuts abans de fregar suaument.

Neteja-la immediatament després d'utilitzar-la / -

8. Usa espècies seques

Evita utilitzar adobs líquids que puguin esquitxar i crear residus a la fregidora:

Espècies seques: Opta per espècies i condiments secs per assaonar els teus aliments, cosa que reduirà la probabilitat de vessaments i taques.

Seguint aquests consells, podeu minimitzar significativament la quantitat de neteja necessària per a la vostra fregidora d'aire. Usar paper pergamí o d'alumini, revestiments de silicona, i tècniques adequades de cocció, com no sobrecarregar la cistella i fer servir graelles, ajudarà a mantenir la teva fregidora neta i en perfectes condicions. La clau és prevenir l'acumulació de residus i netejar de manera proactiva després de cada ús per gaudir d'una fregidora d'aire sempre a punt per utilitzar.