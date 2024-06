No facis el 'check-in' a través d'Internet: d'aquesta manera pots tenir un millor seient en l'avió (i gratis)

Si tens previst agafar un avió pròximament i vols que el teu pas per l'aeroport sigui senzill i ràpid, has de prendre nota del truc del check-in per a estalviar-te unes quantes cues i aconseguir els millors seients de l'avió.

Check-in en línia o a l'aeroport, què és millor?

En l'actualitat, gran part dels viatgers recorren al check-in en línia per a estalviar-se llargues cues en els aeroports. I és que, quan ja tens la teva targeta d'embarcament, no has de passar pel taulell de facturació i has de dirigir-te directament al control de seguretat que et donarà accés a les diferents portes d'embarcament. Ara bé, hi ha alguns passatgers que no se senten còmodes realitzant els tràmits des del seu telèfon intel·ligent i prefereixen obtenir la targeta d'embarcament a l'aeroport.

Si ets dels que prefereixen fer el check-in en l'aeroport, tenim diverses notícies que donar-te. La primera és bona, ja que està demostrat que com més a prop es realitza el check-in de l'hora d'embarcament, hi ha moltes més possibilitats que et toqui un seient en la part davantera de l'avió. Això succeeixes perquè, generalment, les línies aèries estableixen un sistema aleatori en l'assignació dels seients que comença de l'última fila cap endavant.

Una altra cosa important a tenir en compte si realitzes el check-in en els taulells de facturació de l'aeroport és que li pots exposar a la persona que t'estigui atenent quines són les teves preferències. I, en línies generals (i sempre que hi hagi disponibilitat) solen atendre les teves peticions. Per exemple, si vols viatjar al passadís o bé t'agrada més la finestreta, només hauràs de sol·licitar-ho i si queden seients disponibles, t'assignaran un sense problema.

El truc del check-in a l'aeroport: evita cues i gaudeix d'un bon seient

Si el que vols és aconseguir un bon seient i no esperar les cues que sol haver-hi en els diferents taulells de facturació, el truc definitiu consisteix a… fer el check-in en els llocs automàtics que pots trobar en les terminals de la majoria d'aeroports del món.

Generalment existeixen nombrosos punts de check-in automàtic junts i no sol haver-hi gent fent cua per a treure les seves targetes d'embarcament. L'explicació és senzilla: aquells que necessiten facturar han de passar sí o sí pel taulell perquè la persona encarregada identifiqui i pesi l'equipatge, mentre que els que no porten maleta facturada, segurament arriben a l'aeroport amb el check-in fet.

Fer el check-in en els llocs automàtics no té cap misteri. Només és necessari introduir el número de reserva i els cognoms del passatger per a completar el procés. En aquest cas, aproximant-se a l'hora d'embarcament, segurament pots obtenir un seient en la part davantera de l'avió. I ja, si ets una persona amb sort, et toqui finestreta sense haver pagat un suplement. Això podria succeir, ja que, si la gent que fa l'embarcament amb anterioritat no paga per triar seient, quedaran bastantes finestretes ‘sense propietari’.

En definitiva, facturar en els taulells de l'aeroport pot ser una cosa tediosa, però si tries el truc del check-in en els llocs automàtics, aconseguiràs la teva targeta d'embarcament de manera fàcil i ràpida. A més, tens moltes més opcions d'aconseguir un bon seient… sense necessitat d'haver pagat un suplement!