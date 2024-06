Aquestes són les fruites de temporada més barates per a aquest estiu

Tot amant de la fruita espera l'arribada de l'estiu per gaudir dels seus aliments favorits. No obstant això, assaborir enguany el meló i la síndria, el préssec i la nectarina, la cirera i l'albercoc, resultarà més difícil. Més ben dit, més car: els preus de la fruita fresca i refrigerada han augmentat una mitjana del 12% respecte als de l'any passat, segons les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Com a alternativa, et diem quines fruites seran les més barates durant els pròxims mesos.

Amb permís de les cireres, que un any més són la fruita més cara de la temporada, un altre producte que pica és el suc de taronja envasat. Segons l'IPC de maig, el preu d'aquells associats a aquesta beguda s'han disparat un 16% com a conseqüència, en part, de la pèssima collita del Brasil, el principal productor mundial de taronges. En canvi, la inflació del grup d'aliments i begudes no alcohòliques es va moderar fins al 4,4%.

Les fruites més econòmiques

Per contra, les fruites de temporada que menys han sofert una variació del seu import són, curiosament, el meló i la síndria. Per molt que costin més del doble aquest estiu perquè la seva collita s'ha vist afectada una altra vegada per la crisi climàtica a Espanya. Segons l'Ipod, els consumidors paguen 1,68 €/kg i 1,85, respectivament.

En canvi, el quilo de peres arriba als establiments amb un preu de 2,65 euros i el plàtan costa 3,02. Quant als aliments de temporada es refereix, el quilo de préssec es paga a 4,32 €, el de nectarina a 4,44 €.