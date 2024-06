Paper higiènic contra els mosquits: el truc que ja s'utilitza a l'Estat

Quan arriba l'estiu, els mosquits i les mosques es converteixen en companys de pis fins al punt en què poden arribar a ser un problema per a moltes llars. Els insectes, encara que necessaris, poden arribar a representar un risc per a la salut, ja que les seves picades poden causar inflamació, urticària o inflor en la pell.

Entre els mètodes per a combatre a aquests insectes, els més tradicionals són els aerosols, les barreres físiques com les mosquiteres o els repel·lents químics: aquest tipus de productes es troben en qualsevol supermercat i són els més habituals, ja que ofereixen una solució ràpida i eficient. Però el seu ús continuat pot generar preocupació a moltes persones per l'ús de substàncies químiques i el preu que pot tenir per al benestar del medi ambient. D'altra banda, les barreres físiques com les mosquiteras són molt efectives, però instal·lar-les pot ser car o incòmode. Davant aquesta disjuntiva, moltes persones prefereixen apostar per trucs casolans.

El truc del paper higiènic per a espantar als mosquits

Recentment s'ha fet viral un truc casolà per a repel·lir els mosquits que consisteix a utilitzar materials comuns que es troben per la llar: paper higiènic, pasta de dents, una ampolla i un encenedor.

El truc comença amb una mica de paper higiènic enrotllat sobre si mateix, després es parteix perquè pugui quedar dins de l'ampolla i sobresurti l'altra part.

Després s'aplica una generosa quantitat de pasta de dents damunt del paper higiènic i s'introdueix part del paper en l'ampolla. Després, amb un encenedor, es cala foc a la part que queda fora de l'ampolla i s'apaga el foc perquè el paper quedi fumejant.

Amb el fum generat, l'aroma de la pasta de dents s'escampa per l'habitació actuant de repel·lent natural per a mosques i mosquits.

A més de la pasta de dents, es poden utilitzar altres repel·lents naturals com l'oli de citronel·la o l'oli d'eucaliptus. Aquests olis, aplicats de la mateixa manera que la pasta de dents, també poden ajudar a mantenir allunyats als insectes.

Per a maximitzar l'efectivitat de qualsevol mètode de control de mosquits, és crucial mantenir l'entorn net i lliure d'aigua estancada, on els mosquits solen reproduir-se. A més, l'ús constant de barreres físiques com mosquiteres pot proporcionar una protecció addicional.