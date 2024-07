Els millors trucs per deixar el parquet com nou

Mantenir el parquet sembla difícil, però no ho és si saps com fer-ho. En aquest article descobriràs com cuidar-lo, mantenint la seva bellesa i prolongant la seva vida útil. La fusta no deixarà de brillar i només hauràs de seguir els següents passos.

Per netejar els terres de fusta, és recomanable utilitzar un pal de fregar lleugerament humit amb un detergent suau. Evita els productes agressius que poden fer malbé l'acabat del parquet. En el cas que vagis a escombrar, utilitza un raspall suau o un drap de microfibra, ja que podràs eliminar la pols i la brutícia sense ratllar el terra.

Passos per a una neteja eficaç

Abans de netejar, escombra o aspira el terra per eliminar la pols i la brutícia superficial. Assegureu-vos d'usar una aspiradora amb un raspall adequat per a terres de fusta.

Assegureu-vos d'usar una aspiradora amb un raspall adequat per a terres de fusta. Prepara una solució de neteja barrejant aigua tèbia amb un detergent suau específic per a terres de fusta . Humiteja el pal de fregar i escorre'l bé per evitar l'excés d'aigua.

. Humiteja el pal de fregar i escorre'l bé per evitar l'excés d'aigua. Després de netejar, assequeu el terra amb un drap net o deixeu que s'eixugui a l'aire. És crucial assegurar-se que no quedin restes d'humitat per evitar danys a la fusta.

Tot i que cal netejar el pis un cop per setmana perquè aquest mantingui la seva brillantor, cal utilitzar productes específics per als terres de fusta, com a netejadors suaus i olis protectors, per mantenir el parquet en bon estat. Evita els netejadors abrasius que poden fer malbé la superfície.

Els trucs per netejar el parquet correctament / freepik

Altres cures per al parquet

Catifes : col·loca catifes en àrees d'alt trànsit per protegir el parquet del desgast.

: col·loca catifes en àrees d'alt trànsit per protegir el parquet del desgast. Protecció de mobles: col·loca protectors de feltre a les potes dels mobles per evitar ratllades.

col·loca protectors de feltre a les potes dels mobles per evitar ratllades. Humitat: controlar la humitat impedirà que la fusta es deformi.

L'excés d'aigua és el principal enemic dels terres de fusta. Sempre utilitza un pal de fregar ben escorregut i asseca qualsevol vessament immediatament.