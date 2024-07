El nou sistema per refredar les estances sense gastar energia

L'estiu ja és aquí i les calors a estones, també. Hi ha dies amb molta calor i xafogor i, altres en els quals s'està molt bé per la fresqueta del vespre. Però què passarà quan la calor comenci a ser més forta? Et portem una solució per tal de no haver de comprar aire condicionat o no haver de fer una despesa extra amb el seu ús.

Si, per exemple, necessitem encendre el nostre aire condicionat es multiplicarà la nostra factura de la llum i, tal com està la situació econòmica, és una cosa que no tothom es pot permetre.

Per aquest motiu, són moltes les empreses que competeixen per crear una alternativa més sostenible i que no demani tan energèticament i mediambientalment.

En aquesta carrera, hi ha un sistema que és el que més paperetes té per jubilar a l'aire condicionat de tota la vida i que podria canviar per sempre la manera com refredem els nostres habitatges.

Kaynemaile

Es tracta d'un sistema de malles inspirat en les cotes de malla medievals, que ha estat desenvolupat per Kayne Horsham, un dels artífexs de la trilogia del Senyor dels Anells.

La seva proposta encunya un joc de paraules amb el seu nom, Kaynemaile, i pot bloquejar fins a un 70% de la radiació del sol i permetre un 80% del flux de l'aire per reduir-ne la temperatura fins als 12 graus. I tot sense consumir electricitat.

El substitut de l'aire condicionat / KAYNEMAILE

El substitut de l'aire condicionat que ha arribat per quedar-se

El sistema cridat a revolucionar els mètodes de refrigeració tradicionals té com a característiques principals la resistència als raigs UV i al foc, la gran durabilitat i la lleugeresa.

Tot i ser una aposta dirigida a refredar instàncies, Kaynemaile també té un nivell estètic molt elevat que li permet decorar alhora que ventila de manera natural.