Els consells per deixar la televisió com nova

Quan comprem un televisor, la pantalla està en perfectes condicions; però a mesura que passen els mesos i els anys, la pantalla es pot començar a ratllar, embrutar, etc. i això farà que apareguin taques, reflexos, etc. Per tal de netejar la televisió sense fer-la malbé i aconseguir els resultats esperats, pren nota dels següents passos; deixaràs la televisió com nova.

La millor manera de netejar la pantalla d'un televisor és amb un drap de microfibra. No se t'acudeixi utilitzar percarbonat, ni fregar amb una llimona i molt menys tirar-li aigua perquè l'espatllaràs. Encara que sempre pots consultar les instruccions que et venen amb l'aparell, t'explicarem quins són els millors passos per treure la pols de la tele sense fer-la malbé i sense ratllar-la. També hauries de tenir a prop una ampolla d'aigua destil·lada, però només la farem servir en cas necessari.

Com netejar la pantalla del televisor

Seguiu aquests passos per netejar correctament la pantalla del televisor:

Apaga i desendolla el televisor

Aquest és un pas crucial per evitar accidents i danys a la pantalla. Abans de començar a netejar, assegura't d'apagar el televisor i desendollar-lo de la presa de corrent. Espera uns minuts perquè el televisor es refredi del tot.

Elimina la pols i les empremtes dactilars

Farem servir el drap de microfibra per eliminar la pols acumulada a l'aparell i les empremtes dactilars. Fes moviments circulars i molt suaus. No exerceixis massa pressió, ja que podries ratllar la superfície. A més, has de prestar especial atenció a les cantonades i a les vores de la pantalla, pel fet que és en aquestes zones on s'acumula més pols i brutícia.

Elimina les taques

Tot i que els fabricants de televisors recomanen netejar la televisió amb un drap de microfibra, la cosa canvia si hi ha una taca a la pantalla. En aquest cas, podràs humitejar una mica el drap de microfibra amb aigua destil·lada i passar-ho suaument per eliminar-la. Recorda que no pots xopar el drap, ja que l'excés d'humitat podria filtrar-se per la pantalla i fer-la malbé.

Els passos per netejar la televisió correctament / freepik

Asseca la pantalla

Quan hagis eliminat la pols, les empremtes dactilars i les taques, utilitza un drap de microfibra sec per assecar la pantalla completament. Assegureu-vos que no quedin restes d'humitat perquè podrien deixar taques.

Seguint aquests senzills passos, podràs netejar la pantalla del teu televisor de manera segura i eficaç, mantenint una imatge nítida i clara durant molt de temps. Recordeu que la neteja regular és essencial per prolongar la vida útil de l'aparell.

El que no has de fer servir per netejar la tele

No has d'utilitzar productes abrasius o químics per netejar la televisió perquè pots fer malbé la superfície de la pantalla. Tampoc netegis la pantalla mentre estigui calenta, és millor esperar que es refredi.

Recordeu que no és convenient tocar la pantalla amb els dits, ja que el greix i els olis de la pell poden deixar taques a la pantalla. No utilitzis productes abrasius o químics per netejar-la, pel fet que pots arribar a fer malbé la superfície de la pantalla.

Desconnecta el televisor quan no l'estiguis utilitzant i neteja la pols dels ports i les reixetes de ventilació.