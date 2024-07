Aquestes són les plantes que absorbeixen la calor de l'estiu

Amb l'arribada de l'estiu trobar una bona manera de combatre la calor és crucial. Comprar un aire condicionat o diversos ventiladors per a tota la casa pot ser una opció massa cara per a algunes persones. No obstant això, hi ha una solució més natural i barata que ens pot ajudar.

I és que algunes plantes tenen propietats que van molt més enllà de ser meres decoracions. Alguns d'aquests organismes tenen la capacitat d'absorbir la calor a mesura que purifiquen l'aire. Un dels casos més coneguts és la palmera, la variant més petita de la qual, l'areca, pot ser inclosa en gairebé qualsevol espai de la llar per combatre la calor.

No obstant això, també hi ha altres opcions conegudes com l'àloe vera, que a més ens pot proporcionar altres beneficis a causa de les seves característiques beneficioses per a la salut de la pell. Si aquesta opció no et convenç, també hi ha les cintes, que depuren l'aire de manera efectiva i destrueixen les toxines.

Finalment, una opció que també és molt comuna i té una funció similar és la falguera comuna. Si bé aquesta planta pot no ser tan bonica o cridanera com les anteriors, la seva mida petita fa que sigui molt versàtil. Tot i així, si la calor t'assetja i no vols invertir en un aire condicionat, dóna'ls una oportunitat a aquestes plantes i gaudeix de les seves qualitats purificadores.