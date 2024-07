Els trucs definitius per aconseguir que les teves paelles quedin com noves

Pocs utensilis són més indispensables a la cuina que les paelles. Sigui per fer un ou ferrat, una truita, peix o carn, són la millor opció. També serveixen per elaborar salses o coure verdures, per posar només un exemple.

Quan cuinem, la millor opció és disposar d'una paella antiadherent per evitar que el menjar s'enganxi o es cremi. I una vegada l'hàgim comprat, és indispensable cuidar-la per evitar que perdi aquesta adherència. Per exemple, convé netejar-la a mà i no ficar-la mai al rentaplats.

Però a més, convé fer servir productes eficaços per eliminar el greix i la brutícia sense que facin malbé les propietats antiadherents de l'estri. Per això, hi ha un truc de neteja molt eficaç que farà que les teves paelles es mantinguin netes i protegides. I amb dos productes que solen estar en qualsevol cuina: bicarbonat i vinagre.

Per començar, cobreix la base de la paella amb bicarbonat. Quan ho tinguis, afegeix-li un rajolí de vinagre i deixa reposar uns 15 o 20 minuts.

Fregall

Passat aquest temps, amb un fregall però sense fer-hi massa pressió, neteja-la fent moviments circulars. Quan estigui net, esbandeix-la amb aigua i deixa-la eixugar.

Una vegada neta la base, cal passar a la superfície antiadherent. Per netejar aquesta, es fa servir un ingredient molt més comú a la cuina: la sal. Posa la paella al foc i quan s'escalfi tira-hi tres cullerades grans de sal i espera tres minuts, fins que la sal es torri. Passat aquest temps, apaga el foc, deixa que es refredi i retira les restes amb un drap sec.

A més, si el menjar se t'enganxa perquè la paella ha perdut part de les seves propietats antiadherents, hi ha una fórmula per aconseguir treure el menjar enganxat a l'estri sense fer-lo malbé: amb suavitzant de la roba. Se n'aboca una mica a la zona on s'hagi enganxat el menjar i es deixa actuar durant unes tres hores. Passat aquest temps, treu la capa que s'ha format i esbandeix i neteja la paella amb aigua i sabó, per treure qualsevol resta de suavitzant.