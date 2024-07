Et costa enfilar una agulla? Aquest és el truc per fer-ho de manera ràpida i fàcil

Enfilar una agulla és una tasca que sol resultar difícil. Això per la mida de les agulles i, sobretot, de l’ull, la part per on es passa el fil. Si l’agulla que estàs utilitzant té un ull petit, pot ser més difícil passar-hi el fil, especialment si el fil és gruixut.

A més, enfilar una agulla requereix habilitats i destreses motores ràpida fines, com la coordinació entra la mà i l’ull i la precisió en els moviments. Algunes persones poden tenir dificultats amb aquestes habilitats, tant per l’edat com per la falta de pràctica o per condicions mèdiques que afectin la motricitat fina, com l’artritis o la disminució de la visió.

Presbícia, miopia i hipermetropia

De fet, la presbícia (dificultat per veure de prop a causa de l’envelliment de l’ull) i la hipermetropia (dificultat per veure de prop per problemes oculars) són dos obstacles que compliquen l’acció d’enfilar una agulla.

Si el fil que estàs utilitzant està esfilagarsat a l’extrem, pot ser difícil d’inserir a través de l’ull de l’agulla. En aquests casos, és útil tallar l’extrem del fil per assegurar-se que estigui net i sense filets solts.

Per facilitar l’enfilada d’una agulla, pots intentar alguna de les opcions següents:

Utilitza una agulla amb un ull més gran, si és possible.

Assegura't de tenir una bona il·luminació i utilitza ulleres o lents d'augment si en necessites.

Talla l'extrem del fil perquè estigui net i sense filets solts.

Mantén les mans i els dits ben relaxats.

Si tens problemes de visió o habilitats motrius limitades, pots buscar eines o dispositius d’assistència dissenyats per facilitar l’enfilada d’agulles, com enfiladors automàtics o agulles amb enfilada fàcil.

Si malgrat això no ho aconsegueixes, pots provar aquest truc. O fer-ho directament sense provar els anteriors, ja que és ràpid, senzill i molt, molt, eficaç.

Es tracta del mètode de la fricció o el fregament. I és tan senzill com col·locar el fil estirat al palmell de la mà no dominant; amb l’altra –és a dir, la dreta si ets destre o l’esquerra si ets esquerrà– agafes l’agulla i fregues o fricciones el seu ull sobre el fil. Ho pots fer utilitzant moviments laterals o circulars, com et sigui més còmode.

Veuràs com el fil s’introdueix al forat fàcilment i només quedarà ajustar-ne la longitud estirant suaument l’extrem que no està enfilat, fer un petit nus a l’extrem del fil que has passat a través de l’ull de l’agulla per evitar que llisqui cap enrere mentre cuses i començar a cosir.