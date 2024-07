El truc del sucre per acabar amb les paneroles

Les paneroles són aquells insectes tan indesitjables. Aquestes solen aparèixer a l'estiu en zones humides i generadores de calor (electrodomèstics). Solen entrar dins casa a través dels desaigües o escletxes a les rajoles... En el moment en què apareixen, costa molt eliminar-les, ja que es reprodueixen amb facilitat i s'amaguen en racons inèdits. En aquest article t'ensenyarem com eliminar-les amb el truc del sucre.

Per eliminar-les hi ha molts productes químics, així com trampes i altres solucions. No obstant això, moltes vegades fa la sensació que no funcionen, pel fet que sempre tornen a aparèixer. Per això, i igual que passa amb les formigues o mosquits, hi ha trucs casolans molt eficaços.

El truc del sucre i el bicarbonat

Normalment, les paneroles solen aparèixer a les mateixes zones de la casa, ja que es colen en petits buits i forats que hi ha a les parets o a terra. Aquests insectes usen qualsevol porta d'entrada per aparèixer i terroritzar amb la seva presència i aspecte els habitants de la casa.

I per eliminar-les, el millor truc casolà és col·locar pilons de sucre i bicarbonat de sodi en aquelles zones més freqüentades per les paneroles. En fer-ho, aquests insectes aniran a buscar el seu menjar i, un cop s'alimentin, moriran. És qüestió de temps que aquesta barreja acabi amb la majoria de les paneroles de la casa.

Els remeis per acabar amb les paneroles / -

Per què les paneroles es veuen atretes per la barreja de sucre i bicarbonat

Aquesta barreja és capaç d'eliminar les paneroles a causa de la combinació de les propietats d'aquests dos ingredients. D'una banda, el sucre aconsegueix actuar com a esquer pel seu alt contingut energètic, mentre que el bicarbonat de sodi és el component letal que fa morir les paneroles. A causa dels seus components, provoca molts gasos i àcids a l'estómac de l'insecte, i com que no poden expulsar el gas acumulat, moren.

Altres remeis casolans per acabar amb les paneroles

No obstant això, malgrat que l'efectivitat d'aquest truc està garantida, hi ha altres remeis casolans molt útils per acabar amb les paneroles. Aquests són alguns:

Àcid bòric i farina : Igual que passa amb la barreja de sucre i bicarbonat, la combinació d'aquests ingredients és un component letal per a les paneroles. La farina actua com a esquer, mentre que l'àcid bòric és el component letal per eliminar-les.

: Igual que passa amb la barreja de sucre i bicarbonat, la combinació d'aquests ingredients és un component letal per a les paneroles. Fulla de llorer: Aquest truc casolà no acaba amb les paneroles, però sí que és un excel·lent repel·lent perquè aquests insectes odien la seva olor. Perquè sigui efectiu, has de col·locar fulles de llorer en aquelles zones on puguin habitar paneroles.

👉🏻 Por si te lo perdiste: ¡El truco del pepino que ahuyenta a las cucarachas! 🥒🪳 pic.twitter.com/5GyaLvc7cY — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) May 27, 2024