El nou Renault Scenic ja és aquí, tot i que rebautitzat com a Scenic E-Tech, amb un propulsor 100% elèctric, i amb una nova filosofia que el fa abandonar el segment dels familiars per a convertir-se en tot un SUV compacte. Tot i això, ningú ha de patir, perquè d’espai interior en té molt. A més, el nou Renault Scenic E-Tech arriba amb el títol Car of the Year 2024, el més prestigiós del sector. Una de les propostes més interessants de Renault que ja està disponible a les instal·lacions de Remm Guitart, present a Vilafranca del Penedès, Igualada, Esparreguera, Martorell, Vilanova i la Geltrú i Molins de Rei.

El Renault Scenic E-Tech arriba per a convertir-se en el millor aliat per a passar-se a la mobilitat elèctrica, amb dues opcions de bateria que s’adapten a les necessitats de tots els conductors. La primera, de 60 kWh de capacitat, permet recórrer fins a 430 kilòmetres entre càrregues, mentre que la de 87 kWh de capacitat ofereix fins a 625 kilòmetres, amb la qual es converteix en la millor opció per als qui els agrada viatjar en família. En carregadors ràpids, les dues bateries recuperen el 80% de la seva capacitat en menys de 30 minuts.

Perfil i part posterior del Renault Scenic E-Tech / Renault

El Renault Scenic E-Tech està disponible en el mercat amb quatre acabats, l’evolution, el techno, l’iconic i el més esportiu, l’esprit Alpine, que recull l’essència competitiva de la mítica firma francesa amb elements estètics específics que incrementen el seu atractiu general, així com amb la majoria de l’equipament possible muntat de sèrie.

Electrificació familiar

El Renault Scenic E-Tech s’ubica en el segment dels SUV compactes i les seves dimensions, amb 4,47 metres de llarg, no el situen precisament entre els més grans, la qual cosa que li permet ser més àgil i eficaç en entorns urbans. No obstant això, la seva distància entre eixos de 2,78 metres sí està entre les més grans del segment, la qual cosa garanteix un espai interior molt ampli tant davant com darrere. Com és un elèctric, l’eliminació de components necessaris en els models de combustió, però que no es necessiten en els elèctrics, com el túnel de transmissió, permet alliberar encara més espai pels passatgers. A més, només pesa 1.822 kilos, convertint-se en un dels elèctrics més lleugers del seu segment, fet que incrementa la seva autonomia. El seu maleter ofereix 545 litres de capacitat, més que suficient per a fer viatges familiars.

Interior del Renault Scenic E-Tech / Renault

A l’interior, el conductor trobarà un ecosistema totalment digitalitzat a partir dues grans pantalles en forma d’«L», una de 12,3 polzades pel quadre d’instruments i una altra vertical de 12 polzades pel sistema d’infoentreteniment openR link, basat en la tecnologia de Google i amb serveis avançats com el control per veu o el navegador Google Maps amb informació en temps real. A més, és compatible sense fils amb les aplicacions Apple CarPlay i Android Auto. Entre les innovacions més destacades, crida l’atenció el sostre panoràmic intel·ligent Solarbay, que enfosqueix o aclareix el sostre solar segons les preferències del conductor i la intensitat del sol.

Segur i dinàmic

El Renault Scenic E-Tech està disponible amb dues opcions de motor segons la bateria triada. La bateria de 60 kWh alimentarà sempre un motor de 170 CV de potència, mentres que la de 87 kWh anirà associada a un propulsor de 220 CV de potència. Xifres altes que, comptant amb el par instantani dels cotxes elèctrics, permeten que l’Scenic, en marxa, sigui un cotxe que permet accelerar amb força, però amb linealitat, i recuperar amb molta facilitat. A més, és un vehicle estable, que troba un bon equilibri entre la comoditat i la suavitat i una resposta adequada a una conducció més animada.

A tot això li hem de sumar el seu arsenal tecnològic pel que fa a la seguretat. En el seu equipament l’Scenic inclou fins a 30 sistemes d’ajuda a la conducció, completant un conjunt tecnològic de referència per a protegir els ocupants i assistir al conductor. El sistema Active Driver Assist ofereix una conducció autònoma de nivell 2 en carreteres i autovies.

Si tens qualsevol dubte, a qualsevol dels concessionaris de Remm Guitart t’oferiran asessorament personalitzat i et detallaran els motius pels quals el Renault Scenic E-Tech és la millor opció per fer el salt a l’electrificació. A més, ofereixen la possibilitat de fer una prova dinàmica del cotxe perquè puguis descobrir-ho personalment.