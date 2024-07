El truc viral per aconseguir que la roba faci bona olor dins l'armari

Quan posem la roba als calaixos o a l'armari és perquè ja està neta. Llavors és indispensable organitzar-la correctament perquè no se'ns embruti, arrugui o agafi mala olor. Per aconseguir que la roba es mantingui en perfectes condicions hi ha diverses formes de fer-ho. Vols descobrir el truc viral per aconseguir una roba aromatitzada?

A més, és beneficiós que aquests espais tinguin una bona aroma, ja que això augmenta la nostra sensació de neteja i benestar, aportant frescor i confort. Conscients d'aquests avantatges, moltes persones ja han descobert un truc enginyós per aconseguir que calaixos i armaris desprenguin una aroma agradable sense necessitat de gastar gaires diners.

Si utilitzes fragàncies naturals, com les que desprenen les herbes seques, les espècies o els olis essencials, pots dissuadir els insectes que nien als teus calaixos i evitar que es converteixin en una plaga. I és que molts d'aquests animals senten repulsió per determinades aromes que, afortunadament, per a l'ésser humà són molt agradables, com l'espígol o la llimona, entre d'altres.

Obre els calaixos i gaudeix d'aquesta petita experiència d'aromes / freepik

Per aconseguir tenir una aroma espectacular als teus calaixos i armaris, res millor que aplicar un pràctic consell que, a més, resulta del més econòmic: només necessites un paquet de salvaslips i unes gotes de l'oli essencial que prefereixis.

El nou truc del salvaslip

Agafa un salvaslip, aboca-hi unes gotes d'oli essencial i enganxa'l a la paret de l'armari o un lateral del calaix. Intenta que quedi dissimulat en un lloc que es vegi poc. Cada vegada que obris l'armari o els calaixos, t'adonaràs de l'aroma que desprèn, una olor que també passarà a les teves peces.