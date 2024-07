Adeu a penjar la roba en penjadors: el mètode japonès que estalvia espai en l'armari

Amb l'arribada de l'estiu, és comú realitzar una revisió de l'armari, no sols per a netejar el seu interior, sinó també per a realitzar una selecció acurada de les peces. D'aquesta manera, la casa lluirà més ordenada i ens resultarà més senzill trobar la peça que desitgem utilitzar. Aconseguir una organització impecable de l'armari, incloent-hi les sabates, pot semblar una tasca àrdua i esgotadora, però no segons els consells de Marie Kondo. En el seu reeixit llibre, l'escriptora japonesa aborda un tema popular: la gestió de la llar. A través del mètode KonMari, podem transformar la neteja de la llar i guanyar espai, aconseguint un ambient més ordenat i harmònic.

Implementar els principis del mètode japonès t'ajudarà a organitzar les teves pertinences de manera precisa i meticulosa, aprofitant petits trucs. A diferència d'altres enfocaments, es recomana classificar els objectes per categories i col·locar-los en una superfície plana per a examinar-los acuradament, decidint si conservar-los o no. Aquesta decisió es basa en una pregunta clau: ens proporciona felicitat aquest objecte? El propòsit és conservar únicament aquells elements que evoquen moments feliços i generen alegria. Per tant, és aconsellable desfer-se de la roba que ja no ens va bé. Tira la roba interior i els mitjons desgastats, així com les bufandes i sabates deteriorades, conservant només el que uses diàriament. Una vegada que identifiquis les peces, organitza-les adequadament en el teu armari i calaixos per a mantenir un ordre constant. Divideix l'espai interior per categories, agrupant les camises en una àrea, seguit dels jerseis, pantalons i així successivament.

La veritable innovació és la manera de doblegar la roba, sense posar-la una damunt d'una altra, ens costaria trobar-la ràpidament. Tot ha d'estar a la vista, millor enrotllar-les i col·locar-les una al costat de l'altra. Dins dels calaixos utilitzem separadors, serà més fàcil mantenir les coses ordenades. Pengem la roba, jaquetes i camises, seguint un criteri precís: de la més fosca a la més clara i estiuenca, a l'esquerra les peces més llargues, a la dreta les més curtes. També intenta dividir les sabates per tipus, com les esportives, les botes, les sabates de saló i les sandàlies. Ordena-les dins del sabater, col·locant les sabates més lleugeres a dalt i les més pesants a baix.

Adeu a la barra de penjar

Del Japó ens arriba l'extraordinari mètode per a ordenar els armaris i desfer-nos de la planxa. Si no volem perdre hores davant de la taula de planxar, és important rentar la roba en la rentadora sense omplir el tambor i penjar-la immediatament, deixant al final les peces més llargues. L'ideal és penjar-les directament en el penjador i deixar que s'assequin eliminant el nombre més gran d'arrugues possible amb les mans. Una vegada seca, agafem la peça i la dobleguem diverses vegades fins a obtenir un petit rectangle.

El mètode per a doblegar samarretes explicat per Kondo forma part de l'anomenat mètode "KonMari", un sistema desenvolupat per a ordenar l'espai de la llar de la millor manera possible.Seguint la tècnica japonesa, haurem de convertir la samarreta en un rectangle. Vegem els passos a seguir: