Barreja oli de coco i vinagre, et sorprendrà el resultat

L'oli de coco i el vinagre són dos ingredients molt utilitzats en diversos àmbits. La seva barreja és espectacular per a cobrir una necessitat essencial a la nostra llar.

L'oli de coco és un oli vegetal que s'obté del premsatge de la polpa d'aquest. És un ingredient molt comú a la cuina asiàtica, caribenya i sud-americana, però també s'ha tornat popular a tot el món a causa de les seves propietats beneficioses per a la salut. Una de les principals raons per les quals l'oli de coco és tan popular és degut al seu alt contingut d'àcids grassos saturats. Aquests àcids grassos són una font d'energia important per al cos, i es creu que poden ajudar a millorar els nivells de colesterol i reduir el risc de patir malalties cardiovasculars.

A part de ser beneficiós per a la salut cardiovascular, també té propietats antibacterianes, antifúngiques i antivirals. Això vol dir que pot ser utilitzat per combatre infeccions i malalties, incloent-hi infeccions per fongs i virus.

L'oli de coco també és ric en antioxidants, fet que el converteix en un ingredient popular en productes de cura personal i cosmètics. Els antioxidants poden ajudar a protegir la pell contra els efectes nocius dels radicals lliures i això, pot ajudar a prevenir l'envelliment prematur i millorar l'aparença general de la pell.

A més dels seus beneficis per a la salut, l'oli de coco també és molt versàtil a la cuina. Es pot utilitzar per fregir, rostir, amanir i per a salses, entre altres. També es pot utilitzar en receptes dolces, com ara postres. És important tenir en compte que l'oli de coco és alt en calories, per la qual cosa s'ha de fer servir amb moderació en una dieta equilibrada. Tot i això, en quantitats moderades, pot ser saludable i deliciós en qualsevol dieta.

El vinagre és un líquid molt versàtil que es produeix a través de fermentació de l'alcohol. Pot ser elaborat a partir d'una àmplia varietat d'ingredients, incloent-hi pomes, raïm, arròs i malta d'ordi.

Vinagre / birgl

El vinagre té un sabor àcid i agre, cosa que el converteix en un ingredient popular a la cuina. És utilitzat, comunament, com amaniment per a amanides, marinades i per donar sabor a una àmplia varietat d'aliments. També es fa servir per conservar aliments, ja que té propietats antimicrobianes naturals que poden ajudar a prolongar la seva vida útil.

A part de ser utilitzat a la cuina, el vinagre també té una varietat d'usos domèstics. Pot ser utilitzat com a netejador per eliminar taques i olors a les superfícies, i també es pot utilitzar per abrillantar alguns objectes. El vinagre és una font natural d'àcid acètic, el qual té alguns beneficis per a la salut quan es consumeix en petites quantitats. S'ha demostrat que el vinagre pot ajudar a reduir els nivells de sucre a la sang, a promoure la sacietat i a millorar la digestió.

Varietats

Hi ha moltes varietats de vinagre disponibles al mercat, cadascuna amb un sabor i una aroma únics. Algunes de les varietats més populars inclouen el vinagre de poma, el vinagre balsàmic, el vinagre d'arròs i el vinagre de vi. El vinagre pot ser utilitzat com un substitut de la llimona a moltes receptes. Per exemple, es pot utilitzar vinagre en lloc de llimona per preparar una salsa tàrtara o per donar sabor a un guisat. El vinagre també pot ser utilitzat com un ingredient en l'elaboració d'algunes postres. Per exemple, es pot utilitzar vinagre balsàmic per donar gust a una reducció de fruits vermells.

Salsa tàrtara / @ Racool_studio

Descobreix per a què serveix la barreja d'oli de coco i vinagre

La unió d'aquests dos elements és un remei per a la neteja, sobretot del bany. I és que si barregem oli de coco amb vinagre de neteja, podrem utilitzar aquesta barreja per aplicar-la a les aixetes metàl·liques o al rentamans. Per això ens ajudarem d'un drap on untarem la barreja. Fregarem amb ell les aixetes. Després agafarem un drap net per retirar l'excedent. Quedaran lluents. Però no només això, també es crearà una pel·lícula protectora que repel·lirà l'aigua.