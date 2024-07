Elimina les males olors dels teixits esportius amb aquests consells

La roba esportiva sol estar feta amb un teixit sintètic. La suor sol quedar impregnada en la peça i pot arribar a quedar tacada, tot i rentar-la. Així doncs, saber com rentar-la de forma correcta ens ajudarà a eliminar les taques, les males olors i els bacteris. En aquest article et donarem un seguit de consells per eliminar les males olors dels teixits esportius.

Aquest tipus de peces cal rentar-les després de cada ús per evitar que facin mala olor. A més, els fabricants aconsellen que es presti especial atenció a la zona de les aixelles, sota el pit en el cas dels sostenidors i en els engonals, ja que són les parts que més solen suar i, per tant, pitjor poden olorar.

Consells per rentar roba d'esport

Per allargar la vida útil de les peces esportives, els fabricants recomanen no només evitar l'ús del suavitzant, també aconsellen que s'airegi la roba suada, rentar-la com més aviat millor o capgirar les peces abans de ficar-les a la rentadora.

Aquests són els millors consells perquè la roba d'esport duri i faci bona olor:

Separar les peces. Cal separar la bugada, ja que els teixits gruixuts o les peces amb cremalleres poden arribar a danyar les peces esportives.

Cal separar la bugada, ja que Airejar la roba. No, no es pot deixar la roba suada dins de la bossa del gimnàs durant dies. Després del seu ús, cal airejar les peces per evitar que agafin mala olor.

No, Després del seu ús, cal airejar les peces per evitar que agafin mala olor. No fer servir suavitzant. Aquest tipus de peces de roba no s'han de rentar amb suavitzant. El motiu és que el suavitzant deixa una mena de pel·lícula a la roba que atrau els bacteris que causen la mala olor.

Aquest tipus de peces de roba no s'han de rentar amb suavitzant. El motiu és que bacteris que causen la mala olor. Rentar del revés. El millor per e liminar els bacteris que causen la mala olor és rentar la roba del revés.

El millor per e és rentar la roba del revés. Aigua freda. Les fibres amb què estan elaborades les peces d'esport es fan malbé si es renten amb aigua calenta. El millor? Aigua freda i amb el programa de roba delicada de la rentadora.

Truc definitiu per eliminar la mala olor de la roba d'esport

Si se segueixen aquests consells i apareix la mala olor a la roba d'esport, el millor per neutralitzar-lo és capgirar la roba, humitejar la zona que faci mala olor i escampar-hi bicarbonat. Cal deixar que el bicarbonat actuï i rentar-la com sempre.

En cas que la mala olor persisteixi, fins i tot, després de rentar la roba, la solució és submergir la peça en vinagre blanc. Per això, es barreja una part de vinagre amb quatre d'aigua freda i es deixa la peça en remull durant 30 minuts perquè l'àcid del vinagre pugui acabar amb els bacteris.