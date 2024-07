El producte estrella per eliminar les taques difícils de la roba

Eliminar les taques de la roba pot arribar a fer-se molt difícil. Depèn de què ens taquem, podem donar la peça per perduda, oi? Doncs no! Aquí et portem la solució per acabar amb les taques més difícils. Només necessitaràs aplicar aquest producte a les peces tacades i aconseguiràs atenuar-les o eliminar-les. Aquest producte el pots trobar a casa i és econòmic.

El truc definitiu es troba en un producte que, en realitat, serveix per guarir les ferides: l'aigua oxigenada. Així és, abocant una mica de desinfectant, taques com la sang, el tomàquet o, fins i tot, el maquillatge, desapareixeran en qüestió de segons i gairebé sense fregar. A més, un dels seus avantatges més grans és el seu preu econòmic.

Usos en la neteja

Taques a teixits: Pots eliminar fàcilment taques de sang, de bolígraf, de vi, de suor. Només cal aplicar una mica d'aigua oxigenada sobre la peça, deixar actuar uns cinc minuts i després rentar com de costum. Si es tracta de taques de vi que estan seques, posa a remull la peça i en acabat aplica l'aigua oxigenada sobre la taca.

Cuina: Com que és un producte de baix cost i alt rendiment, pots utilitzar-lo com a producte de neteja als vidres de casa teva (vidres, miralls, finestres). També pots utilitzar-lo per eliminar les males olors que poden generar els electrodomèstics o la pica, així com eliminar el greix del taulell o dels utensilis de cuina.

Parets : També és molt útil pe r eliminar les taques d'humitat que apareixen a les parets.

: També és molt útil pe Banys: Pots utilitzar-lo per desinfectar les superfícies del teu bany, com les rajoles, el vàter, les aixetes, la mampara, la cortina, entre d'altres. Per fer-ho, aboca dos taps d'aigua oxigenada en un polvoritzador amb aigua. Barreja bé i després aplica la barreja sobre la superfície.

Com a desinfectant

Igual que el lleixiu, també conegut com a clor, l'aigua oxigenada és un netejador desinfectant molt eficaç, sobretot en la neteja de superfícies inanimades. És capaç d'eliminar microorganismes com els bacteris, els llevats, els fongs o les espores.