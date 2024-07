Sabó Beltrán: tres usos del netejador de moda que sorprenen

Antigament, les àvies i mares espanyoles recomanaven l’ús del sabó Lagarto per a tot. ¿Una taqueta difícil en qualsevol tipus de roba que no surt? Fregues amb sabó Lagarto la zona i poses la peça a la rentadora, i desapareix.

¿Tens la cara grassa i amb tendència acneica? Res millor que el sabó Lagarto per arrossegar el greix i la brutícia, ja que, a l’estar compost per ingredients naturals com seu, aigua, sal i sosa, sol funcionar molt bé en les pells sensibles i amb tendència a al·lèrgies cutànies.

Si l’utilitzes per al cabell, t’ajudarà a aconseguir més volum i brillantor. I és ideal si pateixes problemes capil·lars com la caspa, ja que ajuda a combatre-la.

Semblant al sabó Lagarto i també nascut al País Basc és el sabó Chimbo, el Ph neutre de 5,5 del qual (idèntic al de la capa àcida de la pell) i sense gairebé perfums també el fa apte per a la majoria de les pells i l’eficàcia del qual contra les taques difícils a la roba era similar.

Les mares i àvies d’avui dia s’han passat al sabó Beltrán, un sabó potàsic que és també multiusos: tant serveix per eliminar taques difícils de menjar (en roba i pitets de nadons, per exemple) com per eliminar les taques de suor o de maquillatge.

Però com que també serveix per eliminar les taques de greix, és molt efectiu per deixar lluents de nou les bases d’olles i paelles ennegrides. Amb poc producte –una cosa bàsica, perquè sol fer molta escuma i és difícil d’aclarir– es pot posar en un fregall i fregar, anant amb compte de no ratllar-les.

També es pot utilitzar com a insecticida. S’agafa un polvoritzador i s’afegeix aigua calenta amb dues cullerades de sabó Beltrán per foragitar mosquits i altres insectes de les teves plantes.