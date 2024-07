Abans de marxar de vacances: prova el truc del got d'aigua en el congelador i evita un ensurt quan tornis

Durant les vacances, la nostra llar queda buida i pot convertir-se en l'objectiu de lladres. Això seria en el pitjor dels casos, però hi ha altres supòsits que poden posar en perill el nostre benestar en tornar. Per sort, hi ha alguns consells per a evitar altres esglais en el nostre retorn.

Assegurar-se de baixar les escombraries per a evitar males olors, tancar bé totes les aixetes i tancar la clau de l'aigua -per a prevenir pèrdues d'aigua i possibles inundacions- i fer el truc de la moneda (o del got d'aigua en el congelador) abans de marxar són coses bàsiques que hem de tenir en compte.

Què és el truc del got d'aigua en el congelador?

Segurament t'estaràs preguntant què és el truc del got d'aigua en el congelador i quina relació té amb protegir la nostra casa en anar-nos de vacances. El cas és que no serveix tant per a protegir la casa com per a protegir les persones que viuen en ella.

El truc del got d'aigua en el congelador i de la moneda et dirà si durant la teva estada fora s'ha anat la llum de casa o no. Saber-ho et permetrà prendre mesures amb el menjar que tinguis allà guardada, en la nevera i el congelador, perquè segurament està en mal estat si la llum s'ha interromput durant un llarg període de temps. Perquè, si s'ha tornat a congelar després, no tindràs forma de saber si s'ha descongelat primer.

Així funciona el truc

El primer que has de fer és omplir un got d'aigua i deixar-lo en el congelador. En realitat, pot ser qualsevol cosa: un got, una tassa, una glaçonera o un bol. Fes-ho abans de marxar de casa.

Quan sigui el moment d'anar-te de vacances, col·loca una moneda damunt de l'aigua congelada, en el recipient, i deixa'l en el congelador. En estar l'aigua congelada, la moneda quedarà en la part de dalt de l'envàs, sobre el gel. Això et donarà pistes de com hauria d'estar en tornar.

Si passa això, tira tot el menjar

Si quan tornis de vacances la moneda no està a la mateixa altura, significa que l'aigua s'ha desfet per un tall de llum i s'ha tornat a congelar. En aquest cas, hauràs de tirar tot el menjar congelat i revisar bé la que està en la nevera: el més segur és que estigui en mal estat.