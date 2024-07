Acaba amb la floridura del bany amb aquesta planta

Tant a l'estiu com a l'hivern hi ha problemes amb les humitats i les floridures. A més, hi ha estances en les quals és més freqüent que aparegui floridura, a conseqüència de l'alta concentració d'humitat. Una d'elles és el lavabo. En aquest espai, com ens dutxem, deixem les tovalloles molles i la ventilació, a vegades, pot ser mínima, es fa difícil evitar-ho. Però no et preocupis més perquè ha arribat el moment d'afrontar aquesta situació tan complicada. Només necessites col·locar aquesta planta al bany i adeu a les floridures.

Segons un expert en banys, les plantes aranya són el complement ideal per evitar el creixement de floridura.

Són bastant tolerants als canvis de temperatura, de manera que una dutxa calenta no les perjudicarà. Les plantes aranya també creixen amb poca llum.

Aquestes plantes d'interior purificadores de l'aire eliminen toxines i contaminants nocius i, encara millor, són "gairebé impossibles de matar".

Altres eliminadors de floridura inclouen falgueres, bambú, lliris de la pau, àloe vera, heura anglesa i plantes serp.

La planta aranya

La cinta o llaç d'amor, també coneguda com a planta aranya és una planta d'interior perenne i duradora. I actualment de moda, ja que és una de les plantes recomanades per la NASA.

Aquesta planta va néixer al continent africà i des d'allà es va expandir sense més problemes pel món sencer, a causa de la seva grandiosa capacitat de multiplicar-se.

La planta aranya és de les millors plantes d'interior que podem tenir per purificar l'aire.

És capaç d'eliminar toxines, inclòs el monòxid de carboni i el xilè. A més, es tracta d'una de les poques plantes d'interior que no són tòxiques per a les mascotes que tenim a casa, per això ho agrairan.

Aquesta planta creixerà amb gairebé qualsevol mena de llum, a excepció de la llum directa. Creixeran millor quan se sembren amb llum solar indirecta, llum artificial o sense llum solar, cosa que les converteix en excel·lents plantes d'oficina.

La planta aranya et solucionarà els problemes de les floridures / PIXABAY

A l'estiu, la planta aranya s'haurà de regar regularment, i el terra ha d'estar humit al tacte en tot moment. Durant els mesos més freds, cal reduir el reg, i el terra ha d'estar sec entre regs.