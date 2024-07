Alerta: els experts asseguren que caminar per la platja pot ser perjudicial per això

L'estiu ha arribat i un dels millors mètodes per poder suportar les altes temperatures és anar a la platja. A més del bany al mar, una de les activitats més populars durant els dies de platja és caminar per la riba. Caminar és una activitat física que pot resultar molt beneficiosa per a la salut, però fer-ho per la platja no és gens una bona idea.

Superfície irregular: La sorra de la platja pot ser una superfície inestable i desigual per caminar. Això pot augmentar el risc de torçades, esquinços o caigudes, especialment per a persones amb problemes d'equilibri o debilitat a les cames.

La sorra de la platja pot ser una superfície inestable i desigual per caminar. Això pot augmentar el risc de torçades, esquinços o caigudes, especialment per a persones amb problemes d'equilibri o debilitat a les cames. Esforç físic addicional: Caminar sobre la sorra requereix més esforç físic que caminar en una superfície plana i ferma. Això és degut a que la sorra pot ser més tova i dificultar el moviment. Si tens alguna condició mèdica o problema de salut que limiti la teva capacitat per fer exercici vigorós, caminar per la platja pot ser massa intens.

Caminar sobre la sorra requereix més esforç físic que caminar en una superfície plana i ferma. Això és degut a que la sorra pot ser més tova i dificultar el moviment. Si tens alguna condició mèdica o problema de salut que limiti la teva capacitat per fer exercici vigorós, caminar per la platja pot ser massa intens. Exposició al sol i la calor: Caminar per la platja implica estar exposat al sol i la calor. Això pot augmentar el risc de deshidratació, insolació o cremades solars si no es prenen les precaucions adequades, com ara utilitzar protector solar, beure suficient aigua i evitar les hores de major radiació solar.

Caminar per la platja implica estar exposat al sol i la calor. Això pot augmentar el risc de deshidratació, insolació o cremades solars si no es prenen les precaucions adequades, com ara utilitzar protector solar, beure suficient aigua i evitar les hores de major radiació solar. Condicions ambientals: Depenent de la ubicació i les condicions específiques de la platja, hi pot haver altres factors que dificultin caminar per la platja, com forts vents, marees altes o presència de meduses o altres organismes marins.