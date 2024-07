Desendolla aquests electrodomèstics si marxes de vacances

Gasolina, aigua, llum... Aquest estiu, marxar de vacances suposarà un luxe en la majoria de les llars, que amb la inflació i la pujada de les hipoteques veuran minvada la seva capacitat d'estalvi.

Però encara hi ha petits trucs que poden suposar un considerable estalvi si tens planificada una escapada.

Mode 'estand by'

Quan marxem, solem mantenir connectats a la corrent forn, televisió, torradora i altres electrodomèstics -la majoria-, encara que no els estiguem utilitzant.

El mode en què deixem l'aparell en repòs fins al seu pròxim ús sense desendollar-lo es coneix com a 'estand-by' (literalment, “en espera”) i té una elevada despesa elèctrica. El consum depèn de l'aparell: per exemple, la televisió o l'aire condicionat, que solen tenir un pilot vermell encès quan estan en mode en espera, són electrodomèstics que consumeixen molta electricitat.

L'estadística de consum per usos del sector residencial de 2010 a 2020, realitzada per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE), va separar “el consum dels electrodomèstics de l'associat al 'estand-by' dels mateixos” per a avaluar la importància d'aquest últim.

Una desena part

L'estudi va concloure que aproximadament una desena part de l'electricitat que consumeixen tots els electrodomèstics al llarg de l'any s'inverteix en el mode 'estand-by', una despesa que representa el 6,6% del consum elèctric total de la casa (incloent-hi, a més dels electrodomèstics, la calefacció, la il·luminació o l'aigua calenta).

Òbviament, les hores en les quals el consum fantasma és més elevat són les nocturnes (entre la mitjanit i les vuit del matí), mentre que al llarg del dia aquest factor es redueix a nivells molt menors.

Desendollar

És a dir, en grans electrodomèstics la diferència és notòria (per això l'OCU aconsella desendollar-los quan ens anem de vacances).

Per tant, si marxes de vacances durant diverses setmanes, és convenient que desconnectis els teus aparells i instal·lacions abans de sortir. Desendollar els electrodomèstics no sols és més segur, sinó que pots estalviar alguna cosa en reduir el consum elèctric.

Sense comptar amb el que estalvies en deixar d'usar la cuina o la rentadora durant uns dies, només per desendollar els aparells en vacances, la teva factura pot baixar fins a 20 euros més.

L'habitual, doncs, és desconnectar tot el que es pugui, fins i tot aquells electrodomèstics petits. I, en general, qualsevol aparell que es pugui desendollar, com ara els rellotges despertadors elèctrics, cafeteres, rentadora, rentaplats...

Fins i tot la nevera, que consumeix en un mes entre 3,5 i 7 euros, segons l'estudi de l'OCU. Per això, sempre que sigui possible el millor és desconnectar-ho totalment i, en cas de no poder, regular el termòstat a una temperatura una mica més alta de l'habitual, doncs en haver menys aliments dins no necessites que refredi tant.