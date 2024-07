Digue'm que t'agrada i et diré on has d'anar de vacances

Si vols anar-te'n de vacances, però no tens gens clar la teva destinació, hi ha una web amb un mapa interactiu que pot escollir per tu la destinació de vacances ideal en funció dels teus gustos. El mapa interactiu del portal oficial de turisme d'Espanya, Spain.info, permet filtrar per punts d'interès i experiències per acabar trobant la destinació que més us encaixa.

El portal, que està disponible fins a dotze idiomes, és molt intuïtiu i està ple d'informació per preparar un viatge per Espanya; informació pràctica, dades útils sobre com viatjar pel país, un planificador de rutes, què fer, on anar...

Punts d'interès i experiències

Una de les eines més destacades de la web és el mapa interactiu. A la part esquerra del mapa apareixen els punts d'interès. Aquí pots triar en funció dels teus interessos. Art i cultura, Museus, Monuments, Parcs i jardins, Espais naturals, Platges, Estacions d'esquí, Parcs d'oci, Balnearis, Paradors.

L'altra opció és filtrar per experiències. Cultura espanyola i tradicions, Natura, Vi i gastronomia, Salut i benestar, Compres, Esports i aventura, Turisme urbà, Excursions i rutes, Activitats al mar, Activitats en família o Camí de Sant Jaume.

Mapa interactiu del portal oficial de turisme d'Espanya / arxiu

Pots seleccionar totes les opcions que vulguis, encara que com més precís siguis, més possibilitats d'encertar el teu destí. Quan hàgiu seleccionat el que més us agrada, apareixeran números marcats sobre el mapa d'Espanya. També fitaràs més si et decantes per una comunitat autònoma en concret.

En punxar sobre les regions, el mapa t'aproparà més a aquesta zona per mostrar la varietat de llocs on anar segons els teus interessos, i els cercles i números s'aniran reduint fins a trobar la destinació que més s'ajusta a la teva idea.

Dins del portal també es pot trobar informació més detallada a través de diferents interessos com l'art i la cultura, costes i platges, turisme urbà, natura, gastronomia... opcions per a tots els gustos.