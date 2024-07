Ni més ni menys: aquesta és la quantitat de crema solar que has de posar-te en la cara

La protecció solar es converteix en un imprescindible amb l'arribada de les altes temperatures i l'exposició al sol, encara que els dermatòlegs recomanen el seu ús durant tot l'any. Protegir i cuidar la nostra pell és molt important, i segons diverses recerques, el 95% de la població no aplica la quantitat adequada de protector solar recomanada pels experts.

D'acord amb l'Estudi ISDIN sobre hàbits de Fotoprotección a Espanya, elaborat el 2023, un 19,5% dels enquestats afirma usar protector solar només a l'estiu, i un 1,1% declara no utilitzar cap mena de protecció solar. L'estudi conclou que la majoria de persones utilitza entre una quarta part i la meitat de la quantitat recomanada; el que disminueix considerablement la protecció solar rebuda.

Per a posar un exemple, utilitzar un protector solar SPF 50, però aplicar la meitat de la quantitat recomanada equival a utilitzar una crema solar SPF 7-8, amb el risc de danys per exposició solar que comporta.

El truc dels dos dits

"Per a fer-nos una idea del que necessitem per a la pell del rostre, es pot utilitzar el truc dels dos dits. Això suposa aplicar crema en dos dits de la mà i repartir-ho per les galtes, nas i zona del mentó", explica el Dr. Miguel Sánchez Viera, director i dermatòleg de l'Institut de Dermatologia Integral (IDEI), que assegura que la quantitat recomanada de crema solar per a tot el cos és "2 mg/cm² de pell".

"L'ideal és estendre-la de manera uniforme per a cobrir tota la superfície facial. Gairebé sempre apliquem poca crema; si apliquem la quantitat de dos dits de la mà, que és la quantitat correcta, sentirem que ens sobra producte", assenyala la Dra. Andrea Huerta-Vena, dermatòloga en la Clínica Dermatològica Internacional (CDI).

L'especialista afegeix que cal "cobrir tota la cara i esperar uns minuts a que s'absorbeixi", advertint al seu torn que "si la crema solar conté filtres químics hem d'esperar uns 20 minuts abans d'exposar-nos al sol".

Aplicar dues capes amb la quantitat habitual

Per a aquells que no tinguin clar quanta quantitat de protector solar han d'aplicar-se, Ana Fernández-Tresguerres, dermatòloga en Madriderma i membre de la Reial Acadèmia de la Medicina, planteja la possibilitat d' "aplicar dues capes de fotoprotector utilitzant la quantitat habitual".

L'altra opció és "aplicar la quantitat recomanada i esperar que s'absorbeixi, encara que notis que inicialment deixa un lleuger to blanc".

Els experts també recalquen la necessitat de reaplicar crema solar al llarg del dia. "L'habitual és fer-ho cada 2-3 hores si no ens banyarem", subratlla Sánchez Viera.

La falta d'una protecció solar adequada pot tenir serioses conseqüències en la salut de la pell a llarg termini, com l'aparició de taques, melasma, envelliment prematur o càncer de pell.