Les solucions alternatives als productes químics per acabar amb les floridures de la paret

Que aparegui floridura dins el nostre habitatge és més freqüent del que creiem. La humitat pot fer aparèixer aquestes taques a les parets. Per tal d'acabar amb la floridura, la qual és molt nociva per la salut respiratòria, no fa falta rascar i tornar a pintar la paret. Et duem una estratègia més ràpida i efectiva. Així estalviaràs temps i diners.

Les persones més vulnerables a aquest fenomen són les que tenen problemes de salut preexistents, les al·lèrgiques o les molt ancianes. L'exposició a la floridura crea un risc alt de complicacions respiratòries en aquestes persones. Si tens problemes de floridura a les cantonades de les parets de casa teva, no facis servir lleixiu. Esbrina què fer.

El lleixiu no és la millor solució

Per tornar a tenir un ambient més sa, és important reaccionar com més aviat millor davant el problema de la floridura a les cantonades de les teves parets. Així evitaràs que la situació empitjori.

Una olor d'humitat probablement significa que la floridura ha progressat considerablement. El primer que cal fer per evitar aquests problemes és fer un manteniment regular de la casa i refrescar l'aire obrint les finestres uns minuts cada dia.

Si la floridura apareix a les cantonades de les parets, hauràs d'optar per mesures molt més dràstiques. No és estrany veure als supermercats diferents tipus de lleixiu, els eslògans dels quals fan creure que es tracta del producte miraculós que solucionarà tots aquests problemes.

És important saber que l'ús d'aquest tipus de productes pot tenir conseqüències perjudicials. A banda dels preus desorbitats a què es venen a causa de la inflació, aquests articles es fabriquen amb substàncies químiques perilloses tant per a l'ésser humà com per al medi ambient.

Compte amb l'ús de lleixiu per acabar amb la floridura / azerbaijan_stockers

Alternatives ecològiques i econòmiques

La majoria de les persones que compren aquests productes ignoren que hi ha altres alternatives ecològiques i econòmiques. És hora de posar fi a aquestes idees preconcebudes.

Pots eliminar la floridura de les cantonades de les parets amb vinagre (o la seva essència). Aquest líquid, que sempre es troba a un dels armaris de la cuina, és una alternativa molt eficaç. No només combat la floridura, sinó que també és un excel·lent desincrustant.

Si la floridura acaba d'aparèixer, el vinagre blanc actua eficaçment i suaument desplegant-ne les propietats antibacterianes naturals. La seva acidesa descompon la floridura i impedeix que creixi, sense fer malbé el medi ambient.

Altres opcions

A part del vinagre blanc, també pots aplicar una barreja de llevat i alcohol a les parets amb una esponja. Aquesta alternativa és eficaç perquè també s'utilitza per combatre la floridura i donar un cert enfocament refrescant que us farà oblidar completament dels productes agressius.

La barreja de llevat i alcohol es pot utilitzar per combatre la floridura lleugera, que requereix un enfocament molt més delicat.

Tant si utilitzeu vinagre com una barreja de llevat i alcohol, aquestes alternatives ofereixen resultats més que satisfactoris. Proveu un d'aquests mètodes i no tornareu a utilitzar productes agressius.