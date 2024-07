Així és la floridura rosa que podries tenir al teu bany i has d'eliminar immediatament

El bany és una zona humida i, en conseqüència, pot sortir floridura, especialment a les cantonades de la dutxa o la banyera, i a les juntes de les rajoles. N'hi ha un de particular que no passa desapercebut: és d'un color rosat o vermellós. Tot i això, no és una taca qualsevol. De fet, tampoc no és un fong, per molt que se li digui floridura rosa. Sigui com sigui, si veus que t'apareix, és millor que ho eliminis com més aviat millor. T'expliquem per què i, el més important, com pots netejar la zona adequadament.

Encara que rep el nom de floridura rosa, no és un fong, sinó un bacteri anomenat 'Serratia marcescns'. I s'alimenta dels residus orgànics que s'acumulen a les superfícies humides. En llegir això, t'haurà canviat la cara. Calma. És un problema comú a moltes llars. La qüestió és que pot causar danys més enllà dels estètics.

Aquest bacteri és de color rosat perquè és el pigment que produeix per protegir-se de la llum ultraviolada. Tot i que aquesta tonalitat és la més freqüent, pot variar segons les condicions ambientals i el tipus de superfície on sigui.

Respecte on apareix, el més comú és a les juntes de les rajoles, a la dutxa o la banyera, i al lavabo. No obstant això, es pot estendre a les catifes, les tovalloles i les cortines de dutxa, així que és fonamental tenir-hi especial cura.

Per què cal anar amb compte amb aquest bacteri

La qüestió és que el bacteri 'Serratia marcescns' pot ser perillós per a l'ésser humà, ja que de vegades és patogen. En aquest sentit, pot ser la causa d'infeccions nosocomials i urinàries, així com de malalties més greus com ara pneumònia, endocarditis i meningitis.

En entrar en contacte amb les mucoses, ferides o als ulls, pot donar lloc a irritació i envermelliment dels ulls i conjuntivitis. A més, la floridura rosa també pot desencadenar reaccions al·lèrgiques en algunes persones, com esternuts, tos, picor o erupcions cutànies.

A sobre, és important tenir en compte que la floridura rosa no només afecta les persones, sinó que també pot ser perjudicial per als animals de companyia. Per això, el millor és evitar que aparegui i es reprodueixi.

Com eliminar la floridura rosa

La millor manera d'evitar la floridura rosa és mantenir el bany net i sec. Per això, es recomana seguir algunes mesures d'higiene i manteniment. Més enllà de la neteja, la principal és ventilar el bany cada dia per reduir la humitat, sobretot després de fer servir la dutxa o la banyera. Si el bany no té finestres, és convenient fer servir un deshumidificador. Una altra recomanació és rentar periòdicament la cortina del bany amb productes antibacterians.

Si el bacteri 'Serratia marcescns' ja ha aparegut, no et preocupis. S'elimina fàcilment. Abans de res, protegeix les mans amb guants per evitar el contacte directe amb ella i els productes de neteja. Fins i tot pots fer servir ulleres de seguretat per protegir els ulls. Després, recorre al lleixiu.

En concret, prepara una barreja de 100 mil·lilitres de lleixiu i un litre d'aigua freda i aplica-la a les zones afectades amb un raspall. Deixa actuar durant 10 minuts, frega amb ganes, esbandida amb aigua neta i, un pas molt important, assegura't d'assecar bé.