Submergeix les baietes en aquesta substància per netejar-les sense ajuda de la rentadora

Lidiar amb la neteja de les baietes sol convertir-se en un veritable desafiament, ja que solen acumular brutícia i gèrmens, portant-nos eventualment a rebutjar-les. Fins i tot l'alternativa de rentar-les a la rentadora pot resultar contraproduent perquè aquest electrodomèstic tendeix a deteriorar-les. No obstant això, hi ha un truc infal·lible per revitalitzar-les amb mínim esforç, deixant-les com a noves.

Les baietes tenen un paper essencial en el manteniment de la neteja a la cuina, un entorn crucial per garantir la seguretat i la salut durant la preparació i el consum d'aliments. Diverses àrees i objectes a la cuina requereixen neteja regular per evitar l'acumulació de brutícia i bacteris.

Neteja regular

Iniciem amb els electrodomèstics. La nevera i el congelador, centres neuràlgics de la cuina, han de ser sotmesos a neteja regular per evitar l'acumulació d'aliments vençuts i pudents. Prestatgeries i compartiments necessiten ser buidats i netejats amb un drap humit o esponja. Així mateix, la neteja exterior d'aquests electrodomèstics és essencial per prevenir l'acumulació de pols i brutícia.

El forn i l'estufa també exigeixen atenció periòdica. Netejar els cremadors i les plaques de cocció és essencial per prevenir l'acumulació de greix i brutícia. A més, el forn s'ha de sotmetre a neteja freqüent per evitar l'acumulació de brutícia i de residus d'aliments. Els taulells també requereixen una neteja regular amb un drap humit o esponja per evitar l'acumulació de restes d'aliments i brutícia. Els armaris, per la seva banda, han de ser buidats i netejats per evitar l'acumulació de pols i brutícia.

Eliminar restes de menjar de l'aigüera

L'aigüera és una altra àrea crítica de la cuina que demana neteja regular. Un drap humit o esponja és útil per netejar la pica i evitar l'acumulació de restes d'aliments i brutícia. Així mateix, és important desinfectar l'aigüera amb un netejador desinfectant per prevenir la propagació de bacteris.

Pel que fa als utensilis de cuina, com ganivets, forquilles i culleres, la seva neteja regular és imperativa. Rentar-los amb sabó i aigua calenta després de cada ús és essencial per evitar l'acumulació de restes d'aliments i de brutícia. També és crucial desinfectar-los amb un netejador desinfectant per prevenir la propagació de bacteris.

Finalment, mantenir el terra de la cuina net és essencial. L'ús d'un drap humit o mopa ajuda a evitar l'acumulació de pols i brutícia, i la desinfecció regular amb un netejador desinfectant preveu la propagació de bacteris.

I per a aquells utensilis de neteja, com les baietes, hi ha un truc efectiu que mereix ser destacat. Només cal omplir un recipient amb aigua calenta, afegir mig got de vinagre de neteja i un rajolí d'oxigen actiu. Submergir les baietes en aquesta solució durant tota la nit revelarà un canvi de color a l'aigua l'endemà, indicant l'absorció de la brutícia. En escórrer les baietes, es constatarà que n'han recuperat la vitalitat, presentant-se com si fossin noves. Un mètode senzill i eficaç per prolongar la vida útil d'aquests accessoris de neteja indispensables.