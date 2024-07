La clau per baixar de pes està en els sopars: l'ingredient secret que t'ajudarà a aconseguir-lo

Quan ens posem a dieta trobar un sopar que sigui saludable és un dels principals dilemes. L'enrenou del dia a dia ens porta en moltes ocasions a recórrer a menjars que no són del tot saludables per a evitar posar-nos a cuinar. Una decisió que no sempre ens ajuda quan volem aprimar.

Existeix la falsa creença que un menú de dieta requereix una gran elaboració. Podem menjar d'una forma molt saludable sense necessitat d'invertir molt de temps en la preparació. Existeix un aliment que es prepara en només 10 minuts (i que pots deixar fent-se mentre fas altres coses) i que t'ajudarà a perdre pes mentre sopes sa.

L'ou és un aliment amb una gran capacitat saciant, qualitat d'especial interès per als qui volen aprimar i segueixen una dieta per a perdre pes i s'ha convertit en un gran aliat si es pren a l'hora del sopar ja que, a més d'ajudar a aprimar, afavoreix la relaxació abans d'anar-se'n a dormir i, per tant, descansar millor.

El més recomanable en l'últim menjar del dia és recórrer a un menú lleuger i un dels millors aliments per a això és l'ou, si pot ser, bullit. Menjar una mica de proteïna a la nit abans de dormir, uns 6 grams, que és l'equivalent d'un ou, fan que el nivell de sucre en sang es mantingui estable durant la major part de nit.