La nova i popular forma de viatjar: allotjament gratuït a canvi de cuidar mascostes

Una nova manera d’allotjar-se pel món, gratuïta i amb uns companys molt singulars, s’està popularitzant per tot Espanya. Es tracta del House Sitting, un servei que consisteix a allotjar-se a la casa d’una persona, que s’ha d’absentar durant un cert temps per oci o feina, a canvi de cuidar les seves mascotes i el seu domicili. Original de països com el Regne Unit o els Estats Units, aquest airbnb de les mascotes s’ha anat expandint per tot el món, i s’ha tornat molt freqüent a Espanya i Catalunya. Es tracta d’una manera alternativa de viatjar que beneficia tant les persones amants dels animals que volen recórrer el món, com les que volen sortir de casa però no tenen amb qui deixar a les seves mascotes.

"És una molt bona manera de solucionar el problema de què fer amb els animals de companyia quan vols viatjar", explica Jordi Marrón, veí de Barcelona. Ell i la seva família tenien pensat anar-se’n dues setmanes de vacances, però primer havien de trobar algú que s’ocupés de les seves mascotes: dues tortugues i un gat. "Teníem experiència ja fent intercanvi de cases, en què normalment també s’ocupen dels teus animals, però l’estiu passat vam trobar per internet aquesta opció de house sitters amb molt bones ressenyes i experiències, i ens va semblar una molt bona opció", afegeix.

Seguretat i confiança

Tot i que hi ha grups de Facebook i altres xarxes socials en què s’ofereixen serveis de House Sitting, el més habitual és buscar-los a través de pàgines especialitzades. Les més populars són House Careers, Trusted House Sitters i Nomador, en què cal pagar una quota anual per crear un perfil. A canvi, aquestes webs asseguren seguretat i confiança, verificant la identitat dels usuaris i oferint serveis d’ajuda.

"Després de publicar l’anunci, vam rebre diverses sol·licituds. Pots veure les ressenyes que tenen, quantes vegades ho han fet, això et dona certa seguretat", explica el Jordi. "En el nostre cas, vam elegir una noia que havia estat viatjant per tot el món gràcies a aquesta web". "El pet sitting em sembla ideal per a gent jove. És una manera econòmica de viatjar, una alternativa que surt fora del turisme convencional i et permet sortir i veure món", remarca el Jordi.

Són molts, sobretot parelles, els que s’han enganxat a aquesta manera de descobrir noves destinacions. "Nosaltres vam començar a França el 2020, i avui dia ja hem fet 32 house sitting", diu Míriam Bergmann. Ella i el seu company van descobrir aquesta manera de viatjar després de la pandèmia i ja ha passat a formar part de la seva vida.

És el cas també de María Sanz i Albert Dica, que en tres anys han fet 17 viatges, cuidant gossos, gats, peixos, gallines, cavalls i fins i tot cargols marins. "Havíem de mirar cada matí la peixera per assegurar-nos que cap s’havia escapat", recorda l’Albert. El primer viatge d’aquesta parella va ser a Dubai, on estaven a càrrec d’un cadell que havien de medicar i portar al veterinari.

Combinar passions

"Uneix la nostra passió per recórrer el món amb el nostre amor pels animals, el carinyo que els agafes i ells a tu, ens agrada molt", explica l’Albert. "Ara estem planejant un viatge per lliure, sense House Sitting, i és com que em falta alguna cosa". Gràcies a aquesta manera de viatjar, han descobert molts llocs d’Europa. "Ara ens agradaria anar més lluny, com Corea o el Japó". Destaquen que allotjar-se a casa d’un local fa que visquis l’experiència amb més profunditat. "Et dona l’oportunitat d’integrar-te en l’ambient, dins d’una comunitat", apunta la María. "Pots descobrir llocs nous, crees vincles i t’estalvies l’allotjament", afegeix la Míriam. "En comptes d’anar a un airbnb, estàs en una casa acompanyat d’animals".

Per a Fabiola Trujillo, una madrilenya de 33 anys, el House Sitting és una manera de desconnectar. "Els animals em donen tranquil·litat i pau". La Fabiola va tenir la seva primera experiència com a pet sitter fa un any, quan se’n va anar a Eivissa a cuidar un gat gran. "Era un anunci molt desitjable, només havia de donar-li menjar, canviar la sorra del gat, cuidar la casa i, a la tarda, solia anar a la platja". Considera que aquesta alternativa al turisme tradicional té molts beneficis. "És una manera molt maca de canviar d’aires, t’ajuda a conèixer gent, fas vincles nous". Reitera, no obstant, el gran nivell de responsabilitat i compromís: "El sentit del deure ha de prevaler per sobre del viatge". Hi concorda la Míriam. "Els animals són la prioritat, els has de cuidar com et demani el propietari, i tenir en compte que són la teva responsabilitat".

El House Sitting s’ha convertit en la manera preferida de viatjar de l’Albert i la María, però avisen que no és per a tothom. "Hi ha persones que, si se’n van de vacances, no volen cap obligació. Al final estàs a càrrec d’éssers vius i tenen necessitats, requereix un nivell alt de compromís", diu la María. "Hi ha una cosa molt humana en la confiança que dipositen en tu, t’obren les portes de casa seva i la cura dels seus animals, que per a alguns són com els seus fills, fa falta molta responsabilitat", afegeix l’Albert.

La Fabiola també repetirà aquest any la seva experiència a Eivissa i, tot i que està molt contenta de tornar a les illes, la madrilenya assenyala alguns inconvenients del House Sitting: "És una alternativa a explorar, però no és tan barat, has de pagar per la subscripció a la pàgina web, el desplaçament i les despeses que tinguis allà", assenyala. "Depenent de l’anunci, cuidar de certs animals et requereix més temps i tens menys disponibilitat per descobrir la zona". Destaca que hi ha anuncis que semblen ofertes de feina, sense salari: "Tinc set gossos, cal passejar-los dues hores cada dia, donar-los medicació...". Però, si trobes un bon anunci, pot ser una molt bona manera de viatjar.