Els trucs per aconseguir que les begudes es mantinguin fredes a la platja

Amb l'arribada de la calor, ve de gust anar a la platja i ara, encara més. Les altes temperatures fan que busquem estratègies per evitar la calor i quina millor manera que anar a la platja i fer un banyet? Però, què passa amb les begudes? Quan anem a la platja també ens agrada agafar la nevera amb les nostres begudes preferides. Però, aguantaran tot el dia? T'expliquem com aconseguir que les teves begudes estiguin fresques durant tota la jornada.

El més recomanable és fer servir una bona nevera rígida i tractar de col·locar-la en un lloc a l'ombra. Afegeix-hi gels perquè el fred duri més temps dins de la nevera. A més, també hi pots afegir sal perquè l'aigua es fongui, i així l'aigua líquida a baixa temperatura conservarà millor el fred de les llaunes i les ampolles que portis dins.

Això no sempre funciona, i per això et portem uns quants trucs perquè mantinguis les teves begudes fresques durant tota la jornada:

Beguda congelada

Una hora abans d'anar a la platja, pots ficar la beguda al congelador perquè es formi dins un bloc de gel. Si la vols congelar completament, omple només la meitat de l'ampolla. D'aquesta manera, quan la portis a la platja es fondrà, però continuarà freda durant molt més temps que si simplement hagués estat a la nevera.

Drap

Si poses en pràctica el truc del congelador, podràs tenir la beguda freda durant bona part del dia. Però, si vols que duri una mica més, pots cobrir l'ampolla amb un drap o, si no en tens cap a mà, amb paper de diari o de cuina.

Funda de neoprè

Fes-te amb una ampolla metàl·lica que porti una funda de neoprè que és un material molt resistent, que suporta les temperatures elevades i manté el fred durant un llarg període de temps.