Aquest és el millor lloc per guardar les patates (i probablement no t'agradarà)

Les patates són un aliment present a moltes cuines, pel seu preu, per la gran quantitat de plats que permet fer i perquè es conserven durant força temps. Ara bé, cal emmagatzemar-les bé i en un lloc adequat, condicions que no sempre es compleixen.

La millor manera de guardar les patates per prolongar la seva vida útil i evitar la humitat és col·locar-les en un recipient cobert amb paper i situar-les en un prestatge alt de la nevera. Aquest mètode permet que les patates durin entre tres a quatre setmanes sense que germinin, força més dies que si es deixen a l'aire lliure (aleshores, en dues setmanes ja les haurem perdut). La clau és mantenir-les en un ambient fresc i sec, condicions que s'aconsegueixen efectivament al frigorífic.

Tot i això, malgrat l'efectivitat d'aquest mètode, és probable que moltes persones no vulguin guardar les patates a la nevera. Ocupen espai, tenen brutícia incrustada i tenim molt gravat al cap que el costum d'emmagatzemar patates a temperatura ambient, en rebosts o soterranis. És cert, aquesta és una pràctica heretada de generacions i generacions anteriors. A més, l'espai limitat als frigorífics pot dissuadir-nos a l'hora d'utilitzar l'espai que reservem per a les cerveses, els refrescos i les pizzes per guardar-hi patates.

Resultat assegurat

Tot i així, aquells qui es decideixen a provar l'emmagatzematge de les patates a la nevera, ho noten. L'aliment es manté més fresc i amb millor textura. En reduir la germinació i mantenir-les en un estat òptim durant més temps, s'eviten deixalles i s'assegura que sempre hi hagi patates disponibles per utilitzar-les a la cuina.

Encara que sigui un canvi d'hàbit, guardar les patates a la nevera és una solució efectiva per als qui busquen poder-ne gaudir més temps.