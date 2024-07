Si dus aquest cognom, tens sang gitana a les venes; és un dels més freqüents a l'Estat

L'ètnia gitana, o poble romaní, és una comunitat amb una cultura única i una història nòmada que ha deixat empremta a tot el món. El seu origen es remunta a fa aproximadament un miler d'anys, al nord-oest de l'Índia.

Els gitanos van migrar cap a l'oest, van travessar Pèrsia i Orient Mitjà, fins a arribar a Europa al segle XIV. Tot i que les raons de la seva migració no són clares, podria haver estat impulsada per la recerca d'oportunitats econòmiques o la fugida de la persecució religiosa.

La seva arribada a Catalunya es va produir a través dels Pirineus al començament del segle XV quan es traslladaven a Europa Central. La primera referència que es té documentada de la presència dels gitanos a la Península data del 1425, any en què Alfons V d'Aragó va autoritzar a viatjar pels seus dominis el senyor Joan d'Egipte Menor.

A la segona meitat del segle es va produir una segona migració, a través del Mediterràni, d'un grup que es va denominar gitanos de Grècia. Quan van arribar a Europa, se'ls va rebre amb una barreja entre desconfiança i curiositat.

El seu estil de vida nòmada i la seva aparença particulars els van diferenciar de les comunitats locals i van generar rebuig. Al llarg dels segles van ser perseguits i marginats a molts països europeus.

Quins cognoms procedeixen dels gitanos?

A Catalunya, molts cognoms tenen l'origen en l'ètnia gitana. Un dels més comuns de procedència gitana és García, que destaca per ser el més freqüent a l'estat espanyol. Hi ha identificades més de 3 milions de persones amb aquest cognom. Concretament, actualment, hi ha 1.449.470 persones que tenen García com a primer cognom, 1.469.550 com a segon, i 75.854 el tenen com a primer i segon.

És el més famós, però García no és l'únic cognom amb herència gitana. N'hi ha molts més que també es col·loquen entre els més populars.

Altres cognoms gitanos

Els cognoms espanyols amb origen a l'ètnia gitana més freqüents són:

Fernández

Jiménez

Rodríguez

Muñoz

Heredia

Vargas

Cortés

Reyes

Maya

Montoya

Moreno

Santiago

Gabarri

Tot i les dificultats i les contínues migracions al llarg de la història, els gitanos han aconseguit preservar la seva identitat cultural i les seves tradicions. El romaní és una de les principals formes de comunicació dins de la comunitat gitana i ha evolucionat al llarg dels segles, incorporant paraules de diferents idiomes europeus.

A més de la seva cultura, destaca la música, la dansa i l'artesania. La música gitana ha influït en diversos gèneres musicals d'arreu del món, com el flamenc a Espanya i el jazz als Estats Units.