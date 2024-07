Els trucs per aconseguir que les cadires de plàstic tornin a quedar blanques

Quan arriba l'estiu i tenim pati o terrassa, de segur que tenim cadires i taula per poder prendre la fresca a la tarda o a la nit. Però, a mesura que passa el temps, aquests objectes es van deteriorant i acaben agafant un to groguenc, si parlem del plàstic. Per poder aconseguir que aquest color tan lleig desaparegui, només necessites conèixer aquests trucs.

Afortunadament, hi ha mètodes simples i econòmics per tornar-los el seu aspecte original. A continuació, t'oferim dues tècniques que et poden ajudar a mantenir les teves cadires impecables.

Neteja amb aigua oxigenada

L'aigua oxigenada és una excel·lent opció per blanquejar superfícies de plàstic. Per emprar-la correctament, segueix aquests passos:

Neteja prèviament la cadira amb aigua i sabó per eliminar la brutícia superficial.

per eliminar la brutícia superficial. Humiteja un drap amb aigua oxigenada i passa-ho per tota la superfície de la cadira.

i passa-ho per tota la superfície de la cadira. Deixa la cadira assecar al sol per millorar l'efecte blanquejador de la solució.

Una variant efectiva consisteix a abocar aigua oxigenada directament sobre les zones groguenques, cobrir la superfície amb film de plàstic i deixar actuar durant 24 hores. Després d'aquest temps, retira el plàstic i neteja amb un drap lleugerament humitejat.

Neteja amb vinagre blanc

El vinagre blanc no només és un excel·lent desinfectant, sinó també un poderós agent per eliminar taques en superfícies de plàstic. Aquí us expliquem com utilitzar-lo:

Barreja parts iguals de vinagre blanc i aigua tèbia.

Aplica la solució sobre les cadires i deixa-ho reposar durant almenys deu minuts.

Esbandeix amb aigua neta.

El vinagre blanc és conegut per la seva capacitat per remoure taques difícils i desinfectar eficientment.

Aquests mètodes no només són fàcils i econòmics, sinó que també utilitzen productes que probablement ja tens a casa.

A través d'aquestes tècniques, podràs mantenir les teves cadires de plàstic blanques com a noves i gaudir d'un mobiliari exterior sempre impecable.