Alerta: el sistema que es pot trencar de tant obrir i tancar la rentadora

Les rentadores són electrodomèstics que tenen un sistema complex, però que malgrat tot faciliten tasques domèstiques i estalvien molt temps als seus usuaris. El constant ús que es fa d’aquestes màquines pot deteriorar peces indispensables per al seu correcte funcionament, com la balda de la porta, que assegura el tancament adequat i sense risc d’obertura durant el centrifugat, o els tubs d’entrada i sortida d’aigua al llarg dels programes de rentat.

Per aquesta raó, vídeos com els que comparteix l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), associació sense ànim de lucre que dona resposta a moltes de les inquietuds que es presenten al detectar qualsevol desperfecte en aparells d’aquest tipus, poden ser realment útils per aconseguir reparar-los o substituir les peces afectades.

La frontissa de la porta

De tant obrir i tancar la porta de la rentadora abans o després de cada rentat, aquesta pot acabar per trencar-se o no assegurar un correcte aïllament que eviti fuites d’aigua. Per això, l’OCU mostra el simple procés de substitució de la frontissa, peça normalment afectada en aquests casos. Es pot destacar que, tal com indica l’organització, tot dependrà del model de l’electrodomèstic, ja que existeixen determinats fabricants les reparacions dels quals només es poden portar a terme als seus respectius tallers.

En cas de disposar de les eines i habilitats necessàries, els usuaris podran reparar la balda pel seu propi compte. Abans que res, per precaució s’haurà de desendollar l’aparell. A continuació, n’hi haurà prou amb canviar el ressort, sense necessitat de reemplaçar la porta sencera. Per a això, es descargolen els cargols de la frontissa i es retiren tant la porta com el mànec, per substituir la peça afectada per una de nova i recol·locar cada part al seu lloc.

Tubs d’entrada i desaigüe

Un altre problema freqüent a les rentadores són les fuites d’aigua causades per desperfectes als tubs d’entrada i desaigüe. En el cas dels primers, la reparació serà més simple i, per tant, podrà realitzar-se sense necessitat de contactar amb un professional. Primer, s’ha de tancar l’aixeta i servir-se d’una palangana o recipient que eviti pèrdues. Una vegada completat aquest pas preventiu, s’ha de revisar si la vàlvula ubicada a la goma d’entrada està danyada. Per substituir-la, amb descargolar la peça i col·locar-ne una altra de nova al seu lloc ben estreta se solucionaran les fugues.

Es pot destacar que les gomes de sortida solen patir més desgast a causa de l’aigua calenta que s’expulsa després de cada rentat. En aquests casos, l’opció més raonable passa per contactar amb un tècnic especialitzat, ja que el procés d’obrir la rentadora resulta més complicat.