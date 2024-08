Vols saber quants dies a la setmana es recomana netejar els cabells?

Una pregunta que moltes vegades ens hem fet i no hem tingut una resposta clara és sobre quantes vegades ens hem de netejar els cabells a la setmana. Hi ha qui diu cada dia, altres dos cops a la setmana, etc. Però, quina és la resposta adient per mantenir els nostres cabells hidratants i saludables?

Tenir el cuir cabellut net i equilibrat és clar que millora l'aspecte dels cabells, fent que es vegi més brillant i saludable; però més enllà del que és purament estètic també ajuda a prevenir problemes com la caspa, la sequedat o la producció excessiva de greix.

Tot i això, la freqüència exacta amb què hauríem de rentar els cabells continua sent un maldecap per a moltes persones.

Els experts parlen: aquesta és la freqüència exacta per rentar els cabells

Per molta informació i investigacions que tinguem damunt la taula, aquest continua sent un debat obert: d'una banda, les empreses de cosmètics solen recomanar que es rentin els cabells diàriament, argumentant que elimina la brutícia i l'excés de greix, mantenint-lo fresc i net.

D'altra banda, els moviments coneguts com a 'No Poo' demanen reduir o eliminar l'ús del xampú defensant que els productes que es venen eliminen els olis naturals dels cabells i causen sequedat i danys a llarg termini.

Entre totes dues posicions extremes, trobem un terme mitjà més equilibrat que combina la neteja amb la protecció natural del cuir cabellut.

El cuir cabellut requereix una neteja adequada per mantenir la salut capil·lar. Les recomanacions varien segons el tipus de cabells, l'estil de vida i les necessitats individuals. Mentre que els cabells fins o amb problemes específics del cuir cabellut poden requerir un rentatge més freqüent, els cabells secs o arrissats poden beneficiar-se de rentatges menys freqüents. La clau és trobar un equilibri que mantingui els cabells nets i saludables sense eliminar els olis naturals que el protegeixen.

Cabells Grassos

Per a aquells amb cabells grassos, rentar-se els cabells amb més freqüència pot ser necessari per controlar la producció de greix.

Els experts recomanen rentar-lo cada dos dies o, fins i tot, cada dia. No obstant això, és important fer servir xampús suaus que no siguin massa agressius per evitar la producció excessiva de greix com a resposta compensatòria.

Cabells Normals

Les persones amb cabells normals poden rentar-lo cada dos o tres dies. Això permet que els olis naturals del cuir cabellut nodreixin els cabells sense provocar un excés de greix, mantenint un equilibri saludable.

Cabells Secs

Els cabells secs necessiten ser rentats amb menys freqüència per retenir la humitat natural.

Els experts suggereixen rentar-lo unes dues vegades per setmana i utilitzar productes hidratants que ajudin a mantenir els cabells i el cuir cabellut hidratats.

@dra.elbachimarro Hoy respondiendo a sus inquietudes ¿Tienes que lavarte el cabello todos los días? 🤔 Eso depende: ♦️ Si tienes cabello graso lavarlo todos los días con un shampoo adecuado te recomiendo Pilexil Caspa Grasa ♦️Si tienes cabello Seco puedes lavarlo cada 2 días con Activa Shampoo de @Bassa Déjame un comentario si te gustaron estas recomendaciones 👌 𝘌𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰 𝘥𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘤𝘶𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯 𝘧𝘪𝘯 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰, 𝘱𝘰𝘳 𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘯𝘰 𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘮𝘦𝘯𝘥𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘮é𝘥𝘪𝘤𝘢 𝘺𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘢𝘥𝘢 𝘱𝘢𝘤𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦𝘴 𝘦𝘷𝘢𝘭𝘶𝘢𝘥𝘰 𝘺 𝘥𝘪𝘢𝘨𝘯𝘰𝘴𝘵𝘪𝘤𝘢𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘮é𝘥𝘪𝘤𝘢 𝘱𝘰𝘳 𝘭𝘰 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘭𝘰𝘴 𝘳𝘦𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘥𝘰𝘴 𝘷𝘢𝘳í𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘨ú𝘯 𝘦𝘭 𝘤𝘢𝘴𝘰. ♬ sonido original - Dra.Elba Chimarro

Cabells Rissats o amb Textura

Els cabells arrissats o amb textura tendeixen a ser més secs a causa de la seva estructura, la qual dificulta la distribució del seu natural al llarg dels cabells.

Per aquesta raó, es recomana rentar-lo una o dues vegades per setmana, utilitzant productes que conservin la humitat i protegeixin els cabells de la sequedat.

Cabells fins

Les persones amb cabells fins solen tenir més glàndules sebàcies al cuir cabellut, la qual cosa pot influir en la necessitat de rentar-lo amb més freqüència. En aquest cas, rentar els cabells cada dos dies pot ajudar a mantenir-lo net sense causar danys.